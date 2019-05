16.05.2019 h 12:27 commenti

“La scuola del Poggiolino”, a Montemurlo nasce una fattoria didattica per andare alla scoperta del mondo rurale e delle sue eccellenze

Giulia Tissi ha voluto ampliare la sua attività di allevatrice della razza di suino nero di razza macchiaiola maremmana con percorsi didattici guidati per bambini dai 3 ai 12 anni nell'allevamento di Cicignano sulla collina montemurlese

La qualità, la passione e l'amore per la terra a Montemurlo diventano una scuola all'aria aperta, quella del Poggiolino. L'azienda agricola di Cicignano, sulle colline montemurlesi nell'area protetta del Monteferrato, da alcune settimane ha aperto una fattoria didattica per imparare dalla natura. Un sogno custodito per anni nel cassetto, che oggi l'imprenditrice agricola Giulia Tissi è finalmente riuscita a concretizzare. Il progetto si chiama “La scuola del Poggiolino” e nasce con l’intento di fare didattica per bambini (e non solo) e trasmettere loro semplici ma importanti nozioni sul mondo rurale e in particolar modo sulla conoscenza dell'allevamento dei maiali di razza macchiaiola maremmana.

Un'esperienza “immersiva” nel mondo agricolo con percorsi guidati per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni e per studenti di ogni ordine e grado finalizzati all’educazione e alla scoperta delle attività rurali, delle coltivazioni e dell'allevamento. Nella tenuta agricola del Poggiolino gli studenti potranno svolgere tutte le attività di vita della fattoria, dall'allevamento del bestiame alla correlata trasformazione e lavorazione delle carni. Si potrà ad esempio imparare cosa mangiano i maiali preparando loro direttamente il pasto a base di frutta e verdura. Ma ci si potrà calare anche nei panni del contadino cimentandosi nelle attività di coltivazione dell'olivo e della vite e nella produzione dell'olio e nei processi di vinificazione. I ragazzi potranno poi scoprire la coltivazione delle risorse foraggere e cerealicole fino alle ricette della cucina tradizionale rurale toscana, compreso la panificazione.

"Queste attività sono mirate al recupero delle filiere basate sulla biodiversità agronomica autoctona locale (fra cui il suino nero Macchiaiolo Maremmano) e rappresentano la parte essenziale delle nostre origini e della nostra identità contadina per conservarne gli antichi saperi e sapori da tramandare alle nuove generazioni. - spiega con orgoglio l'imprenditrice Giulia Tissi che ha seguito corsi di formazione per operatrice di “fattoria didattica” - L’obiettivo della nostra azienda è quello di creare un ambiente educativo/didattico di supporto e di integrazione alla didattica sviluppata nelle aule scolastiche finalizzato all'apprendimento ed alla conoscenza del mondo rurale. Mi sento un tramite tra generazioni e ho voglia di trasmettere la passione per la terra a nuovi giovani agricoltori".