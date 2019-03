27.03.2019 h 14:39 commenti

La scuola dei cinesi in via Busoni non è a norma: scatta il sequestro

Nella sede dell' Associazione culturale di amicizia dei cinesi di Prato gli impianti elettrici non sono a norma, come le uscite di sicurezza. Trovata anche una palestra abusiva, nelle classi anche bambini con meno di 3 anni

La sede dell’Associazione culturale d’amicizia dei cinesi di Prato, modello d’integrazione, è stata sequestrata dalla Polizia Municipale perché non in regola con le norme anticendio. La struttura, composta da venti aule, ospita il dopo scuola per i bambini delle elementari e delle medie, ma sono stati trovati anche bambini di età inferiore a tre anni.A pieno regime sono settecento i ragazzi che frequentano il Centro.

Il blitz è stato fatto questa mattina, 26 marzo, durante un controllo congiunto della Municipale, del servizio pubblica istruzione del Comune e dei vigili del fuoco.

Nel corso del controllo gli agenti di piazza Macelli hanno accertato l’esistenza di una struttura educativa stabile all’ interno di un capannone produttivo con la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese, priva di qualsiasi autorizzazione e gestita in condizioni di grave irregolarità.

La sede in via Busoni, è stata suddivisa in venti aule con una stanza dedicata alla mensa, una alla biblioteca, alla sala musica e una ad un ufficio di segreteria. All’ interno era stata anche allestita una palestra abusiva, utilizzata anche la sera dai soci dell'associazione. Le maggiori irregolarità, però, riguardano l’impianto elettrico assolutamente non a norma, la mancanza di uscite di sicurezza e di un piano di fuga in caso di incendio.Non a norma neanche gli arredi.

I vigili del fuoco hanno anche constatato la mancanza di un responsabile della sicurezza all’interno delle struttura. Irregolare anche l’arredo, non a norma con le norme antincendio. Al momento dell’arrivo della squadra interforce in aule c’erano alcuni bambini insieme alle maestre, i piccoli sono stati portati a casa dai genitori arrivati alla spicciolata. La struttura resterà chiusa e sotto sequestro fino a quando non verrà sanata la situazione



