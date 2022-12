15.12.2022 h 12:37 commenti

La scomparsa di Giancarlo Leo Mattei, imprenditore edile e storico dirigente di Confartigianato

Negli anni '90 rivestì a più riprese la carica di presidente provinciale e regionale del settore Edilizia quando fu particolarmente attivo nella fase del passaggio dall’Albo Nazionale Costruttori alle nuove normative Soa

Lutto in Confartigianato Imprese Prato per la scomparsa di Giancarlo Leo Mattei, noto imprenditore edile di Montemurlo e dirigente negli anni ‘90, dove rivestì a più riprese la carica di presidente provinciale e regionale del settore Edilizia. Era nato nel 1937 a Fossato (Cantagallo) e nel 1960 si era trasferito a Montemurlo dove aveva aperto un'impresa edile di costruzioni che era cresciuta negli anni in parallelo al grande sviluppo del territorio (oggi rimane attiva solo l'immobiliare). Giancarlo Leo Mattei all'impegno imprenditoriale aveva sempre affiancato quello per la politica e per il sociale. Era stato consigliere comunale per la Dc e nel 1994, per la lista dei popolari, aveva ricoperto il ruolo di assessore ai servizi demografici. Inoltre Mattei si era impegnato anche nello sport e per un periodo era stato presidente della squadra di calcio Jolly Montemurlo. Una persona molto conosciuta e benvoluta in città, come ricorda il sindaco Simone Calamai: "Mattei era una brava persona, appassionata del suo lavoro, un uomo di grande umanità che mancherà alla comunità". La figlia Manuela ricorda anche la generosità e la benevolenza del padre verso il prossimo. I funerali si terranno domattina, 16 dicembre, alle ore 10 nella chiesa di Fornacelle.

Come dirigente di Confartigianato, Mattei fu particolarmente attivo nella fase del passaggio dall’Albo Nazionale Costruttori alle nuove normative Soa, un momento estremamente delicato per le imprese chiamate a riqualificarsi secondo le nuove indicazioni. “Mattei è un uomo che ha contribuito a far ripartire il Paese – così lo ricorda l’attuale presidente di Anaepa Confartigianato, Stefano Crestini – e a creare ricchezza e benessere per il nostro territorio, oltre a dare un esempio di come si devono fare la rappresentanza sindacale e il volontariato. Rivolgo le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutta Confartigianato, alle figlie Manuela e Michela e a tutti i parenti. Un abbraccio al collega e amico Fabio, genero di Mattei”.