24.08.2022 h 09:53 commenti

La scomparsa del vicesindaco Luigi Biancalani, il cordoglio della città

I social inondati dai messaggi e dalle immagini di 'Gigi'. Tanti i ricordi e profonda la commozione per la perdita "di un punto di riferimento", "una colonna portante", "un uomo perbene sempre al servizio della sua comunità"

Il cordoglio è profondo. La commozione è grandissima. Tutta la città è in lutto per la scomparsa del vicesindaco Luigi Biancalani, 74 anni, morto nella sua casa ieri, martedì 23 agosto, stretto dall'abbraccio della moglie, dei figli e della nipotina (l eggi ). Ricordi, pensieri, aneddoti, ringraziamenti hanno invaso i social: il mondo della politica, quello del sociale e del volontariato, amici, colleghi, conoscenti, pazienti che lo hanno apprezzato per la sua professione di medico e semplici cittadini che lo hanno apprezzato per la capacità di mettersi al servizio del territorio, hanno voluto esprimere il dolore.“È impossibile pensare che tu non ci sia – il pensiero commosso di, commissario Agcom, amico di una vita - anni di passione politica, sigarette e Montenegro, nottate di discussioni, congressi, soddisfazioni e difficoltà. Il dolore per la fine della Dc e le nostre dimissioni, firmate insieme. Le chiacchierate sui figli. E i derby a Milano con gli sfottò reciproci. Il lavoro fatto insieme per l’Ospedale. Fino alle pagine più recenti, fino a ieri.. Come si può raccontare in due parole l'amicizia di una vita? Non lo so fare Gigi, abbi pazienza”.“La città ha perso un punto di riferimento – le parole del segretario provinciale del Pd,– un dalla grande umanità, preparato e sempre impegnato sul fronte del sostegno ai più deboli. Fino all’ultimo, nonostante la malattia, ha desiderato portare il proprio contributo al servizio della comunità”.Il sindaco di Montemurlo,, insieme alla sua Giunta, ha sottolineato “lo straordinario impegno di Biancalani e la sua vicinanza ai Comuni della provincia come presidente della Società della salute area pratese”. Ancora Calamai: “Ho avuto modo di conoscere e apprezzare la sua capacità di ascolto e la sua professionalità, è una notizia che mi rattrista molto”.Condoglianze espresse anche dalla: “Con la morte di Luigi perdiamo un professionista competente, scrupoloso, impegnato con serietà e passione nel suo lavoro, in politica e nel volontariato. E' stato meritatamente stimato e rispettato da tutti. Ci mancherà”.Il presidente della Regione Toscana,, ha rimarcato “la passione politica, l'impegno civile, la sensibilità sociale e le doti umane che Biancalani ha dimostrato durante tutta la sua vita e nel suo lungo percorso nelle istituzioni e nel volontariato”. Giani ha detto: “Un percorso esemplare che ha fatto di lui un punto di riferimento importante sia sotto l'aspetto politico che sotto l'aspetto umano. La sua scomparsa lascia un vuoto in tutta la Toscana”.Anche il mondo dellaha espresso dolore: “In Luigi Biancalani abbiamo sempre trovato un uomo attento ai bisogni delle persone e disponibile a fare quanto in suo potere per alleviare le sofferenze di chi vive in difficoltà. Per quello che Luigi era e per l'esempio che ci ha lasciato, vogliamo dire grazie”.La consigliera regionale del Pd: “Quando se ne va chi ha rappresentato un punto di riferimento per un’intera comunità e per questa si è speso con passione e competenza per tutta la sua vita, lascia un grande vuoto. Luigi Biancalani c’era sempre per Prato, in particolare per chi nella nostra città aveva bisogno di aiuto, sia nel ruolo di medico che in quello di assessore al Sociale, sia come volontario che come uomo della politica e delle istituzioni”., presidente del Consiglio regionale della Toscana ricorda, insieme a tutti i consiglieri, la figura di Biancalani: “In ogni suo impegno – si legge in un comunicato – ha sempre seguito il faro dei diritti delle persone e della dignità umana”.Esprime il proprio dolore anche lasottolineando la “grande umanità e lo spirito di servizio ben oltre le implicazioni delle cariche rivestite” che hanno sempre contraddistinto Luigi Biancalani.Iltoscano e tutti i candidati in corsa per le politiche 2022 hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia, all'amministrazione comunale e a tutta la città di Prato.“Sono addolorato per la scomparsa di Luigi Biancalani – le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale,– mi mancheranno le battaglie politiche con un uomo capace, di grande intelligenza, sempre disponibile al confronto”.“Perdiamo un grande uomo e un bravo medico – il commento di, presidente dell'Ordine dei medici di Firenze – io e tutti i colleghi siamo increduli, addolorati per questa grave perdita. Luigi Biancalani era riconosciuto da tutti, colleghi e pazienti, per le sue competenze ma anche per la grande umanità che dimostrava nella cura e nell'ascolto dei malati. E' stato un esempio per molti giovani che si sono avviati alla professione medica”.