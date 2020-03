06.03.2020 h 10:25 commenti

La scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra si può prenotare telefonicamente

Con l’aggiornamento del Front Office niente file inutili agli sportelli. L'appuntamento è prenotabile utilizzando il numero unico aziendale: 055/545454

Nessuna attesa agli sportelli, da oggi è possibile scegliere o revocare il medico di famiglia o pediatra prenotando un appuntamento. Si tratta di un servizio aggiuntivo offerto dall’Azienda Sanitaria nell’ambito di un più ampio progetto aziendale finalizzato a rispondere sempre più alle esigenze dei cittadini ed assicurare servizi accessibili ed appropriati.

L’appuntamento è prenotabile telefonicamente utilizzando il numero unico aziendale 055/545454 attivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle 18.30 ed il sabato e prefestivi dalle ore 7.45 alle 12.30.

Per ogni zona distretto dell’Azienda sono stati individuati i presidi dove sarà effettuato il servizio. Per la zona pratese c'è la sede distrettuale via Giubilei, 16/18 - sportello 5 – da lunedì a venerdì 8.00 -12.30.

Che cosa occorre: all’appuntamento è necessario presentarsi con un documento di identità valido, e la tessera sanitaria. In caso di delega, il delegato dovrà presentare oltre la delega ed il proprio documento di identità , una copia del documento del delegante. L’offerta di questo nuovo servizio, dopo una prima fase sperimentale sarà estesa ad altre sedi e per altre operazioni di front office, al fine di ridurre sempre di più inutili attese in fila agli sportelli presso i presidi dell’Asl Toscana Centro.