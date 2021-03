04.03.2021 h 14:33 commenti

"No alla Dad al 100%", bombardata la casella di posta elettronica del presidente Giani

Mailbombing del Comitato Priorità alla Scuola per chiedere di non fermare le lezioni in presenza. Appesi anche striscioni davanti alle scuole. I dirigenti scolastici: "Ci adeguiamo ma siamo preoccupati per i ragazzi".

Al. Ag.

Il primo compleanno della didattica a distanza potrebbe essere celebrato con il ripristino della Dad per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ipotesi legata all’entrata in zona rossa, ma anche all’ andamento dei contagi, secondo il Dpcm che entrerà in vigore sabato 6 marzo, niente lezioni in presenza se si registrano 250 positivi ogni 100mila abitanti.Una scelta che non piace al comitato Priorità alla scuola che ha organizzato per oggi 4 marzo, un mailbombing: alla casella di posta elettronica del presidente della Regione Eugenio Giani sono state inviate centinaia di mail per chiedere di non chiudere le scuole. Previsto anche uno sciopero per il 26 marzo. Intanto alcuni genitori hanno appeso dei cartelloni davanti alle scuole Meucci e alle Cesare Guasti, sempre per chiedere di mantenere le lezioni in presenza. “Si continua a scegliere la soluzione più comoda – spiegaresponsabile provinciale - quella che non ha conseguenze economiche, questa volta giustificata dalla presenza della variante. Sono sempre i ragazzi a dover pagare il prezzo più alto”. Divisi invece gli studenti. Perquesta chiusura non va fatta: “Sono in quinta superiore – spiega la studentessa del Rodari – e già con la didattica a distanza al 50% abbiamo grossi problemi, figuriamoci al 100%. almeno che venga garantita la presenza delle quinte e delle prime”. Al Copernico invece tra i maturandi c’è anche chi sostiene la necessità di sospendere le lezioni in presenza: “La situazione sta peggiorando – spiegano alcuni studenti di una quinta scientifico - e la scuola è sicuramente un luogo dove possono avvenire i contagi, soprattutto per chi usa i mezzi pubblici. A questo si aggiunge che le nuove varianti sono aggressive soprattutto con i ragazzi, per questo crediamo che l’eventuale chiusura sia opportuna”.Visioni diverse anche fra gli insegnanti. Per, docente al Dagomari. “Se la situazione sanitaria peggiora, è sicuramente un sacrificio, quello di non fare lezione in presenza, che va fatto, per poi ripartire in sicurezza dopo Pasqua”.Diametralmente opposta la visione di, che invece insegna al Copernico: “Non ha senso questa scelta, si chiudono le scuole e si autorizzano altre forme di aggreggazione non controllate, ancora una volta la scuola paga un prezzo troppo alto”.Perplessità anche fra i dirigenti scolastici, che comunque in caso di ripristino della Dad al 100% sono già pronti con gli orari.La scuola come ripetiamo da mesi – spiegadirigente scolastico del rosari Cicognini – è un luogo sicuro, meno gli ambienti esterni. Il nuovo Dpcm lascia discrezionalità alle Regioni di chiudere le scuole, questo vuol dire che non a tutti gli studenti sono garantiti gli stessi parametri d’insegnamento. Mi aspetto quindi, che per il secondo anno consecutivo arrivi un decreto con cui si vietano le bocciature. Sicuramente una scelta che non aiuta i ragazzi nella strada dell’apprendimento”.Meno preoccupati i presidi degli istituti tecnici dove, comunque dovrebbero essere salvaguardate le ore dedicate ai laboratori. “E’ comunque una sconfitta per la scuola se si chiude – spiegadel Datini – oltrettutto in un momento particolare dal punto di vista delle indagini epidemiologiche visto che stanno per iniziare gli screening con i tamponi. Noi ripartiremo con le stesse modalità di novembre”.Anche al Dagomari la possibilità di tornare tutti in Dad non soddisfa . “Ovviamente ci adegueremo a quello che sarà deciso a livello regionale – spiega– i ragazzi però a scuola vengono volentieri se riescono almeno a stare in aula la mattina e ad avere un po’ di socialità, credo che nel pomeriggio, siano meno invogliati a frequentare luoghi dove i controlli anticontagio sono meno pressanti rispetto a quelli della scuola”.Per, dirigente del Buzzi la possibile chiusura sarebbe una catastrofe: “La Dad al 50% non è sufficiente, bisognerebbe arrivare al 75% e invece si va indietro. Poi è necessario anche capire i tempi di un’eventuale blocco delle lezioni e se è sempre garantita la frequenza in presenza per le ore laboratoriali”.La possibile chiusura tra l’altro arriva in un momento particolare dell’ anno. “Abbiamo attivato i corsi di recupero e i ragazzi iniziano ora a riprendere il ritmo – spiegai dirigente al Marconi – interrompere sarebbe sicuramente un grosso problema. Ceredo che si debba puntare ancora una volta sui vaccini”.Se arriverà il momento di chiudere , la proposta didel Liceo Livi/Brunelleschi, è almeno di garantire il 25% delle presenze in tutte le scuole, non solamente per gli alunni degli istituti tecnici.“Istituzioni, Asl e dirigenti – spiegapresidente provinciale dell’associazione presidi – hanno fatto ciascuno la propria parte; da settembre la situazione è decisamente migliorata nelle scuole, chiudere è sempre una sconfitta, e se dovesse avvenire speriamo per il minor tempo possibile”.Le disposizioni del Dpcm riguardano anche alunni delle primarie e medie, che nella stragrande maggioranza fino ad oggi hanno frequentato in presenza: “Le chiusure – precisaIcs Pier Cironi - dovrebbero essere chirurgiche e non generali, ma il problema da affrontare ora è quello delle assenze dei docenti a causa del vaccino, anche oggi abbiamo dovuto far uscire le classi prima dell’orario consueto. I casi di positività nel mio istituto sono veramente pochi , se si dovesse chiudere spero che almeno ci lascino la frequenza dei laboratori e dei corsi di sostegno anche in prospettiva dell’ esame di stato che ancora una volta prevede solo l’orale”.All’ istituto comprensivo Nord la priorità del preside è quello di salvaguardare gli alunni fragili: Stiamo pensando al piano distribuzione dei tablet – spiega il dirigente- - ma anche a come sostenere gli studenti che hanno difficolta di apprendimento”.Tutti si adatteranno alle decisioni di Giani, ma a malincuore: “Ubbidiremo alle direttive – spiegaIcs Mascagni - mi auguro che sia un sacrificio necessario che però grava sempre sul mondo della scuola”.Sulla possibile chiusura delle scuole interviene anche l’assessore all’istruzione del comune di Prato: “La chiusura della scuola danneggia bambini, ragazzi e adolescenti, adulti, indebolisce tutto il tessuto sociale e mina le basi del rapporto tra le generazioni. La didattica a distanza non sostituisce quella in presenza. Sul nostro territorio, nonostante le difficoltà, la scuola con tutte le sue componenti, l'amministrazione Comunale ha messo in campo tutte le risorse possibili, umane e finanziarie, per lo svolgimento della didattica in presenza da realizzarsi in condizioni di assoluta sicurezza, compresa l'organizzazione della mensa. Sento, pertanto, il dovere di chiedere al Governo e alla Regione di ripensare questa scelta".