La Rsa di Cicignano perde pezzi: si dimettono quattro lavoratori. L'allarme della Cgil: "Servizio a rischio"

A preoccupare il sindacato la mancanza di infermieri passati da sei a quattro. I lavoratori sono senza stipendio da novembre. La Società della salute ha subito attivato la commissione di controllo per verificare che ci siano le condizioni per restare aperti

Dopo due mesi senza retribuzione, gennaio e febbraio, e un via crucis che dura da anni, due infermieri, una OSS, un’addetta alla lavanderia e una alle pulizie si sono dimessi dalla Cooperativa Residenze per anziani società cooperativa onlus (gruppo Agorà) che gestisce la Rsa di Cicignano.

“Le dimissioni – spiega Sandro Malucchi segretario Fp Cgil – sono avvenute senza preavviso visto la mancanza di stipendio. Questo ha impattato sull’organizzazione del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i turni infermieristici che potrebbero non essere più garantiti, visto che ne sono rimasti solo quattro. In tal caso la struttura non potrebbe rimanere aperta”.

La Rsa ospita quaranta anziani stabili e dieci in attività diurna, mentre la pianta organica è passata da trenta a ventisei lavoratori, prevalentemente Oss. Il sindacato ha chiesto l’intervento della Società della salute, firmataria del contratto di gestione con il gruppo Agorà.

“Abbiamo immediatamente attivato la commissione di vigilanza – ha sottolineato la direttrice Lorena Paganelli - con il compito di verificare che in questi giorni sia garantita la normale turnazione attingendo alla graduatoria delle riserve. La commissione vigilerà anche che nei prossimi giorni si proceda a sostituire le figure mancanti”.

Ancora più grave la situazione nella Rsa Margherita di Paperino, sempre gestita dalla medesima cooperativa, ma in regime privato. Qui gli stipendi non vengono pagati dallo scorso novembre, quindi sono quattro le mensilità non retribuite



