La Rocca Cerbaia ora è accessibile. Nuovi finanziamenti con l'ArtBonus e sponsor privati

Il progetto sarà presentato in occasione di TurismA. Il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno: "Servono altre risorse, l'anno dedicato a Dante potrebbe essere una buona occasione per avere altri finanziamenti"

I segreti, la storia millenaria della Rocca di Cerbaia e il progetto che la valorizzerà e la renderà accessibile, saranno protagonisti a TourismA, il salone dell'archeologia e del turismo culturale, dedico alla scoperta di nuovi itinerari tra città murate, torri e castelli toscani.

“Venerdì sarà l’occasione – ha sottolineato il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno - per mostrare un sito turistico che rappresenta uno dei simboli più significativi della Valbisenzio ed un richiamo per tutti gli appassionati di storia e trekking dell’area pratese, regionale e nazionale . Evidenzierò, però, anche le criticità e i problemi legati all’accessibilità del luogo, sono necessarie risorse per completare il progetto di fruibilità. Il 2021 sarà un anno dedicato a Dante, potrebbe essere una buona opportunità”.

Il Comune di Cantagallo nel 2016 ha messo a punto e candidato alle risorse del Progetto Città murate della Regione Toscana un ampio intervento di valorizzazione della Rocca con il ripristino dell’accessibilità attraverso interventi sul sentiero del CAI numero 48 - quella che viene considerata dal Via Dantesca - e la creazione di un percorso culturale. La Regione nel 2017 ha contribuito all’intervento con circa 23 mila euro, mentre attraverso l’Art Bonus e la generosità di alcune imprese sono arrivati altri 7 mila euro a cui vanno aggiunte risorse per 8 mila euro impegnate dal Comune.

Le vestigia dell’antico castello sono appartenute alla famiglia Edlemann fino al 1999 quando sono state cedute al Comune. Dal 2002 ci sono state indagini e due campagne di scavo archeologico, si è proceduto poi a un intervento di consolidamento con il sostegno della Regione e della Provincia.

La storia della Rocca, importante punto di difesa e guardia dei passi tra Appennino e Mugello, comincia nel Mille e si lega alle vicende degli Alberti, i Conti di Prato, e a quelle di Dante Alighieri che nell’inverno del 1285, esule verso Bologna, bussò invano al castello per chiedere ospitalità. La vendetta di quel diniego è scolpita nelle parole di fuoco che il poeta, nel trentaduesimo canto dell’Inferno dedica ad Alessandro e Napoleone Alberti, conficcandoli nel ghiaccio della Caina.







