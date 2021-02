19.02.2021 h 19:12 commenti

La riqualificazione del Soccorso passa attraverso il recupero di quattro immobili

Si tratta di una parte dell'ex Mps e dell'ex Falegnameria Puggelli che saranno espropriate, dell'edificio di via Zarini accanto alla protezione civile e delle ex case minime in via del Purgatorio

Non solo il Macrolotto Zero, il Bisenzio e l'asse urbano che corre lungo la Declassata. La Giunta Biffoni punta a riqualificare anche il Soccorso, quartiere densamente abitato e complesso stretto tra viale Leonardo Vinci e le mura storiche della città. Lo fa attraverso un progetto complesso che ha come principio base quello di portare funzioni pubbliche in quattro strutture degradate o abbandonate della zona: parte dell'ex sede dell'Mps tra via Roma e via Siena, l'ex falegnameria Puggelli andata a fuoco nell'aprile del 2015, l'edificio di via Zarini accanto alla protezione civile e le ex case minime di via del Purgatorio che faranno da corredo all'intervento privato sull'ex campo dell'Ambrosiana. L'idea è di trasformare questi spazi in housing sociale, case popolari, spazi coworking e nuova sede della società della salute o della protezione civile. Il tutto corredato dalla realizzazione del parco lineare lungo l'attuale strozzatura di viale Leonardo da Vinci quando l'arteria stradale sarà raddoppiata e interrata attraverso un tunnel. Il progetto partecipa a un bando ministeriale per ottenere un finanziamento da 15 milioni di euro nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". Soldi che serviranno per espropriare l'ex Mps e la falegnameria Puggelli (gli altri due sono già del Comune) e per ristrutturare tutti e quattro gli edifici. "In base alla filosofia del piano - spiega l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis - portiamo in questa area densa nuove funzioni pubbliche, servizi e anche Terzo settore per l'animazione del quartiere. In più aumentiamo l'edilizia sociale tra case popolari e social housing sul modello di quanto è in corso di realizzazione in via di Gello e via del Purgatorio".

E' considerata particolarmente strategica l'ex falegnameria Puggelli perché si trova tra via Roma e viale Leonardo da Vinci. Di fatto, una volta sistemata con parcheggi e spazi pubblici, sarà la principale porta al futuro parco lineare e connetterà direttamente il quartiere a questo nuovo spazio verde.

Il progetto per cui è stato richiesto il finanziamento al ministero ha un'appendice extra Soccorso. Si trova in particolare nel quartiere di San Paolo, altrettanto complesso e popoloso. Si chiede il finanziamento per realizzare il nuovo archivio comunale e il centro civico nell'edificio industriale tra via Rossini e via di San Paolo che diventerà di proprietà comunale grazie a un intervento di perequazione urbanistica.