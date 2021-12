23.12.2021 h 13:50 commenti

La ripartenza e il sostegno sono stati i cardini della giunta Calamai

Bilancio del sindaco di Montemurlo su un anno dove è aumentata la spesa per il sociale e gli aiuti alle imprese. Ora si guarda al futuro cono un percorso partecipativo per disegnare la città del 2030

Il 2021 per l'amministrazione di Montemurlo è stato l'anno della ripartenza con un'attenzione al sociale e all'economia, mentre il 2022 sarà caratterizzata da un progressivo ritorno alla normalità con la variante urbanistica che, attrvaerso un percorso partecipativo, disegnerà la città del 2030.

Dodici mesi che hanno visto - ha spiegato il sindaco Simone Calamai - la pubblicazione di 5 bandi per i buoni spesa con un totale di 350mila euro di risorse , 300 mila quelle assegnate a sostegno delle attività commerciali. Abbiamo anche abbassato la Tari di 2,5% punti e elimnato la parte variabile per quanto riguarda le imnposte per le attività economiche".

Cultura e valorizzazione del territorio. L'attività teatrale è ripartita con una stagione pensata per mantenere in sicurezza gli spettatori, la biblioteca è stata rifornita di nuovi libri , grazie anche a un contributo statale. "Stiamo lavorando insieme al comune di prato - ha spiegato l'assessore Giuseppe Forastiero - a un nuovo percorso trekking la via delle Rocche che in tre tappe unisce Montemurlo con Vernio ".

Istruzione e giovani lavoro. Il 2021 è stato caratterizzato dalla didattica a distanza e dalla ripresa delle lezioni in presenza, ma anche da una serie di iniziative a sostegno degli studenti e dei giovani, oltre che al finanziamento per oltre 50 mila euro per i progetti scolastici. "Abbiamo anticipato il progetto Aid agli studenti dell' ultimo anno delle primarie - ha sottolineato l'assessore Antonella Baiano - ma soprattutto abbiamo reso un progetto stabile quello dell' insegnamento della lingua dei segni nelle scuole dell' infanzia". Tra i vari sportelli aperti anche l'infogiovani a cui si sono rivolti anche persone in cerca di lavoro."Stiamo pensando - ha annunciato l'assessore - a un protocollo con sindacati. consulenti del lavoro e associazioni di categorie per rendere il servizio più puntuale". Alle scuole e alle biblioteche scolastiche sono stati consegnati 300 libri,

Ambiente e cura della città. Un anno caratterizzato dall' inaugurazione di numerosi spazi verdi, da buoni dati per quanto riguarda la raccolta differenziata con un implemento delle spese per la manutenzione ordinaria del verde di 100mila euro. I due risultati più importanti - ha spiegato Alberto Vignali assessore di riferimento - sono stati l'arrivo degli ispettori ambientali che hanno lavorato sia sul controllo dei rifiuti urbani sia su quelli industriali e i lavori straordinari al centro di raccolta con l'istallazione delle telecamere e un percorso più agevole che hanno di fatto eliminato il problema degli abbandoni di rifiuti davanti alla struttura". Per quanto riguarda il territorio nel 2022 sarà messa in sicurezza la frana di Cicigliano, e sarà inaugurata la cassa di espansione a Oste e un nuovo impianto di sollevamento in via Parugiano di sotto.

Polizia municipale, legalità pari opportunità. Nel 2021 i controlli interforce della Municipale hanno portato alla luce ancora situazioni di illegalità nelle attività produttive "Un fenomeno - ha commentato Valentina Vespi - che stiamo monitorando, intanto abbiamo continuato a lavorare in collaborazione con sori con il progetto Equità". L'anno che si sta chiudendo ha visto anche il rafforzamento della polizia municipale di prossimità e il completamento dell' organico della Municipale con la nomina del nuovo comandante.

Sociale. La spesa più importante del bilancio comunale è stata assorbita dal sociale con bandi specifici a sostegno dei più fragili, ma anche con il potenziamento della rete socio sanitaria con l'istituzione dell' infermiere di comunità. "Le persone in carico ai servizi sociali - ha commentato Alberto Fanti - sono aumentate oggi quelle seguite sono 250, cresciute anche le domande per gli alloggi di edilizia popolare con 150 domande all' ultimo bando. Tra i progetti futuri la realizzazione di una nuova Rsa e della Casa di comunità".

Pnrr. L'amministrazione ha già pronti alcuni progetti da finanziare con i fondi del Piano nazionale di resistenza e resilienza: l'efficientamento del palazzo comunale, la realizzazione della nuova palazzina in via Toscanini, e la realizzazione di nuove case di edilizia sociale.