30.08.2018 h 17:46

La riparazione di Publiacqua resiste solo quindici giorni, a Iolo ancora perdite

Due settimane fa una squadra di operai è intervenuta in via Traversa per Iolo, ma oggi dall'asfalto è tornata a zampillare l'acqua che in poco tempo ha creato un piccolo fiume in mezzo alla strada

Ci sono volute quattro settimane di telefonate per sollecitare l’intervento di Publiacqua, una per ripararla, ma dopo quindici giorni la perdita di via per Iolo è tornata ad allagare la strada.

La segnalazione arriva da una lettrice di Notizie di Prato. “Ci troviamo in una situazione paradossale: non solo Publiacqua interviene in ritardo, ma anche con riparazioni rattoppate che durano pochi giorni. Ora mi aspetto di dover rifare tutta la trafila prima che gli operai riparino la perdita”. Il guasto si è verificato esattamente nello stesso posto, vicino all’ingresso di un’abitazione, nonostante la pressione dell’acqua, con il rientro di molte famiglie dalle ferie e la ripresa delle attività lavorative, sia diminuita rispetto ai primi giorni di agosto. A metà mese, a poche centinaia di metri, in via XXVII aprile un tubo è esploso creando un effetto fontana talmente preoccupante che sono dovuti intervenire i carabinieri.



