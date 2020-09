23.09.2020 h 14:16 commenti

Storica rifinizione chiede la liquidazione volontaria, persi 47 posti di lavoro

L'attività della Trt continuerà fino all'esaurimento degli ordini. I dipendenti da mesi sono in cassa integrazione. Il liquidatore: "I nostri professionisti stanno lavorando per tutelare i dipendenti e soddisfare i creditori"

Una delle aziende storiche di Prato è vicina alla chiusura. Si tratta dellaTrt, rifinizione con sede in via Strobino e che in questi giorni ha iniziato la procedura di liquidazione volontaria. La conferma arriva dalla stessa azienda: “I nostri professionisti – ha spiegato Sauro Petrucci uno dei liquidatori della Trt - stanno lavorando per tutelare i dipendenti e soddisfare i creditori”.

La rifinizione impiega 47 dipendenti che attualmente sono in cassa integrazione sia per l’emergenza Covid sia per la mancanza di ordini. Ai dipendenti sono già state comunicate le sorti dell’azienda nel corso di una assemblea che si è svolta nei giorni scorsi.

La rifinizione, la cui proprietà è equamente divisa fra le società Gommatex Spalmati e Vestire, era stata acquista all’interno del fallimento della Sasch dall’imprenditore Luigi Guarducci del lanificio Europa per il quale ha continuato a lavorare fino a quando non è scattato il concordato preventivo. Oltre che ai dipendenti è stata mandata la comunicazione della procedura di liquidazione anche ai fornitori e ai clienti. L’impegno della proprietà è di terminare gli ordini e le consegne prima di abbandonare definitivamente il mercato.





