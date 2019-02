22.02.2019 h 14:14 commenti

Raccolta firme per fare restare i locali del centro aperti un'ora in più. Il Comune: "Non serve, è già così"

La proposta è di Claudio Belgiorno che ha promosso l'iniziativa per cambiare il regolamento comunale. Alcuni esercenti però si sono poi dissociati

Una raccolta di firme per posticipare di un’ora il venerdì e il sabato sera la chiusura dei locali in centro storico, a lanciare PratOn, l’organizzatore di eventiinsieme ai gestori di tredici locali della Movida: “L’obbligo di abbassare la serranda a mezzanotte il venerdì e il sabato, imposta dal regolamento comunale, è sicuramente troppo anticipata rispetto alle abitudini dei ragazzi che frequentano il centro – spiega Belgiorno – chiediamo all’amministrazione comunale di posticipare almeno all’una di notte, un giusto compromesso anche con i residenti. A Pistoia i locali chiudono alle 2 e i risultati si vedono: non c’è un fondo libero in centro storico. Allungare di un’ora l’apertura inevitabilmente eviterebbe anche di incorrere in salate sanzioni per schiamazzi notturni”.Da oggi è possibile firmare, almeno per un mese, in tutti i locali che aderisco all’iniziativa ( Caffè 21, I frari, Big Easy, Moi, Blander, Cul de sac, Desto, Opificio J.M Lievita, Decanter, Apotek, e Alino via Garibaldi )Insieme al posticipo degli orari di chiusura i gestori chiedono anche che venga riattivata la figura dello steward. “In piazza Mercatale – spiega– la situazione è veramente difficile fra spaccio, prostituzione e degrado, la figura degli steward potrebbe essere una valida soluzione”.I gestori del centro storico si stanno anche unendo in un Consorzio per gestire eventi e elaborare una strategia comune: “Abbiamo abbastanza adesioni, non solo dai locali – sottolinea– vorremmo organizzare alcune attività in centro storico per valorizzare il nostro lavoro coinvolgendo anche i commercianti della zona”.Nell' elenco fornito alla stampa compariva anche L'Osteria Santa Trinita e Lo Schiaccino mentretitolare di Tommy Ridammi un Bacino ha partecipato alla conferenza stampa per poi dissociarsi dall’iniziativa “Credevo fosse un incontro organizzato dal Comune – ha puntualizzato - quando ho capito che non lo era sono venuto via”. stessa posizione anche perdello Schiaccino., dell' Osteria Santa Trinita, invece specifica che "Quando Belgiorno nelle sere scorse è passato per presentare l'iniziativa ho subito preso le distanze dalla raccolta firme, quindi noi non aderiamo a questa proposta".Sull' iniziativa di Belgiorno è intervenuta anche l'assessore allo sviluppo economico"Trovo assolutamente insensata la raccolta firme avviata da un candidato alle prossime elezioni comunali. I locali per regolamento comunale, in ottemperanza alla legge nazionale, sin dal 2011 possono stare aperti ben oltre la mezzanotte, senza alcuna limitazione di orario. Attenti quindi alle strumentalizzazioni".L'assessore chiarisceanche l'attuale stato dell'arte sulle regole di apertura e chiusura dei locali, in centro storico ma non solo: "Le uniche limitazioni sono relative alle attività rumorose, quindi a mezzanotte lo stop è alla musica all'esterno. Anche su questo tra l'altro il Comune di Prato permette di andare in deroga su richiesta per 16 giorni l'anno, è sufficiente che i locali interessati facciano domanda - sottolinea l'assessore -. Quindi direi che sul tema delle aperture non è necessaria alcuna raccolta firme, se poi gli esercenti vogliono fare altre proposte siamo come sempre disponibili al confronto per trovare soluzioni condivise". Resta il dubbio sulla finalità della raccolta firme presentata questa mattina: "E' curiosa questa iniziativa, chiunque frequenti anche saltuariamente il centro la sera vede con i propri occhi che a mezzanotte non è tutto chiuso!".