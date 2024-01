18.01.2024 h 14:43 commenti

La Rete dei Comuni Sostenibili promuove a pieni voti Prato

Presentato il Rapporto di Sostenibilità 2023 della città: dalla misurazione è emerso che il 90% degli indicatori sui temi di competenza del Comune è positivo. Bene raccolta differenziata, posti negli asili nido, piste ciclabili e capacità di riscossione

La sostenibilità, per il Comune di Prato, fa parte del presente e soprattutto del futuro. Lo certifica la Rete dei Comuni Sostenibili che, martedì 16 gennaio, ha presentato il Rapporto di Sostenibilità 2023 alla Giunta, al Consiglio comunale e ai dipendenti nel salone consiliare. All’iniziativa sono intervenuti, fra gli altri, Benedetta Squittieri, assessora allo sviluppo economico, all’innovazione e all’agenda digitale del Comune di Prato e Maurizio Gazzarri, responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete dei Comuni Sostenibili.

La Rete dei Comuni Sostenibili, analizzando i dati forniti dal Comune e da istituti di ricerca come l’Istat, ha stilato questo Rapporto, che valuta 99 indicatori, la maggior parte dei quali su materie di stretta competenza dei comuni. Nel dettaglio, i numeri del Rapporto 2023 del Comune di Prato dicono che tra i 75 indicatori di tipo quantitativo, cioè quelli misurabili con tendenze numeriche, il 76,1% ha avuto negli ultimi 5 anni una tendenza positiva. Ancor più nello specifico, nelle materie di competenza comunale, il 90,9% degli indicatori qualitativi ha avuto tendenza positiva. Se si considerano, invece, i 24 indicatori qualitativi, che misurano lo stato degli iter di alcuni strumenti di pianificazione o di scelte amministrative non misurabili quantitativamente, si ha una percentuale di positività nell’87,5% dei casi.

Particolarmente significativi, ad esempio, l’aumento al 73% della raccolta differenziata, i posti negli asili nido (i bambini fino a 2 anni iscritti agli asili nido comunali o inseriti in un sistema di indirizzo e controllo pubblico superano il 30%), la capacità di riscossione da parte dell’amministrazione comunale, che sfiora il 90%. Le piste ciclabili toccano i 111,73 km ogni 100 kmq e la densità delle colonnine per la ricarica di auto elettriche sono 4 ogni 10 kmq. Mentre, tra le tendenze degli indicatori con dimensioni sovracomunali, vanno evidenziate le unità immobiliari raggiunte in tutto il comune dalla banda larga, che arrivano al 95%.

"Prato, rispetto alle metropoli internazionali, è una città piccola, ma ha al suo interno tutta la loro complessità - affermano Benedetta Squittieri, assessora allo sviluppo economico, all’innovazione e all’agenda digitale, e Matteo Biffoni, sindaco di Prato -. In realtà fa parte di quelle città medie nelle quali a livello globale si stanno sperimentando nuovi modelli sociali di convivenza, nuove forme di produzione, modalità innovative di formazione delle giovani generazioni: città medie che sono dotate di quella flessibilità, capacità di assorbire i cambiamenti e disponibilità all'innovazione necessari per verificare gli effetti di queste trasformazioni in tempi brevi e indicare nuovi possibili scenari verso i quali incamminarsi nel difficile percorsi di superamento della crisi economica internazionale".

“Prato è uno dei grandi comuni italiani che si è sottoposto per il secondo anno al monitoraggio degli indicatori della Rete dei Comuni Sostenibili – commenta Maurizio Gazzarri, responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete –. E già questo è un punto positivo, perché dimostra l’intenzione di dare continuità alla valutazione, inserendola come elemento stabile nel sistema di pianificazione amministrativa e di verifica dei risultati dei progetti e delle azioni quotidiane. Già nel 2021, Prato si era distinto per percentuali molto elevate di indicatori con tendenza positiva. Con questo secondo monitoraggio, non solo vengono confermate tali tendenze, ma addirittura il numero di indicatori con trend positivo è aumentato".