28.04.2021 h 11:35 commenti

La responsabile delle opere pubbliche e della mobilità del Comune lascia Prato. Settore tecnico in difficoltà

I pensionamenti e poi la pandemia che ha bloccato i concorsi hanno fatto andare sotto organico uffici fondamentali per l'amministrazione. Adesso anche l'ingegnere Maria Teresa Carosella si trasferisce alla Città Metropolitana di Firenze

Il Comune di Prato perde un altro dirigente tecnico. L'ingegnere Maria Teresa Carosella, a capo delle opere pubbliche e della mobilità, a breve prenderà servizio nella Città metropolitana fiorentina. Uno spostamento assolutamente legittimo ma che per Prato significa un ulteriore indebolimento dei settori tecnici già sotto organico sia nei ruoli apicali che inferiori a causa di pensionamenti che sono stati sostituiti solo in parte a causa della pandemia che ha bloccato o reso quasi impossibile fare i concorsi. La parte dirigenziale è particolarmente scoperta. Il prossimo addio di Carosella, che già aveva assunto la delega alla mobilità con il pensionamento di Rossano Rocchi, si somma infatti, al recentissimo pensionamento dell'architetto Riccardo Pecorario, capo dell'edilizia privata. Il risultato è che ben tre settori tecnici fondamentali e complessi risultano "scoperti": opere pubbliche, mobilità ed edilizia privata. In sostanza al momento c'è un solo dirigente tecnico in servizio, l'architetto Francesco Caporaso, assegnato all'urbanistica e alla protezione civile e in attesa di rinforzi costretto a coprire anche il resto.

L'amministrazione comunale sta correndo ai ripari. Per l'edilizia privata, già lunedì prossimo è prevista una selezione per conferire un incarico (cosiddetto articolo 110). Una quindicina i partecipanti tra dipendenti e non. Per il resto il Comune aveva organizzato un concorso a tempo indeterminato (chi vince quindi è di ruolo) ma il Covid ha bloccato tutto. "Stiamo pensando di risolvere con una modalità telematica. - spiega l'assessore al personale Benedetta Squittieri - Lunedì ne verificheremo l'efficacia nella selezione per il 110 e poi decideremo il da farsi considerando anche che i partecipanti sono più numerosi". Da questo concorso dovrebbero essere presi due dirigenti. Probabilmente l'idea è di tornare a tenere distinti i lavori pubblici dalla mobilità. Una valutazione da fare nell'imminente riorganizzazione degli uffici. In ogni caso due nuovi dirigenti dipendenti sono assolutamente necessari.

Così come lo sono funzionari e istruttori tecnici, assolutamente necessari per far muovere la locomotiva sia dei progetti privati, che si stanno accumulando giorno dopo giorno (leggi) , che di quelli pubblici. Già dall'anno scorso il Comune ha programmato l'assunzione di 10 geometri ma anche in questo caso il Covid ha fermato tutto. Per recuperare il tempo perso è probabile che venga fatto con un'altra amministrazione comunale che invece è riuscita a fare lo stesso concorso per accedere a quella graduatoria. Ad esempio la vicina Campi Bisenzio.

Del numero di pratiche in attesa e dei progetti di potenziamento dell'organico tecnico si occuperanno le commissioni consiliari 1 e 4 con una seduta congiunta che potrebbe essere convocata già la prossima settimana.

(e.b.)