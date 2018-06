16.06.2018 h 15:37 commenti

La Resistenza pratese perde uno dei suoi testimoni: è morto il partigiano Renato Pozzi

Combattè i nazifascisti nelle fila della brigata Buricchi. Da allora aveva continuato a testimoniare il suo impegno alle nuove generazioni

Oggi, 16 giugno, è venuto a mancare il partigiano Renato Pozzi, attivo nella Brigata Buricchi nel 1944. Da allora Pozzi è sempre stato impegnato in prima persona con la sua opera di testimonianza affinché la memoria venga trasmessa alle nuove generazioni. Il 25 aprile scorso, nonostante lo stato di salute, in carrozzina è voluto essere presente, come sempre ha fatto negli anni passati, alla deposizione della corona al cippo che ricorda i caduti di Schignano. In quella occasione salutò i compagni dell'Anpi con queste parole: "State attenti, vigilate, perché quei tempi bui che io ho vissuto in gioventù, stanno per tornare...".

"Lo vogliamo ricordare con questa sua frase - commenta Angela Riviello, presidente dell'Anpi Prato - sperando che sia monito per tutti noi e per le nuove generazioni".

L’Anpi di Prato esprime sentite condoglianze alla famiglia e comunica che dalle 16 di oggi 16 giugno, la salma sarà esposta presso le cappelle della Misericordia di Prato per tutti coloro che vorranno rendergli omaggio.