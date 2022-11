24.11.2022 h 11:45 commenti

La Regione Veneto studia il modello delle case della salute dell'Asl Toscana centro

Una delegazione ha visitato, tra le altre, le strutture di Vernio e quella di Prato Est. Illustrato il modello toscano: percorsi di cura appropriati, interdisciplinarietà e continuità dell’assistenza

Una delegazione della Regione Veneto ha fatto visita ad alcune case della salute dell'Asl Toscana centro, comprese quelle di Vernio e Prato centro Est. Le strutture rappresentano un servizio fondamentale nel sistema delle cure territoriali, punto di riferimento importante per la popolazione, vicine alle persone e a misura delle persone. A disposizione dei cittadini un team multidisciplinare composto da medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici specialistici, medici di guardia medica, infermieri, personale dei servizi sociali e amministrativi.

La Casa della Salute di Vernio, attiva dal luglio del 2020 è nodo essenziale delle rete dei servizi delle Cure Primarie, un luogo dove i cittadini hanno a disposizione servizi socio-sanitari con accesso unico alle attività. Punto di riferimento per tutta la Val Bisenzio con un bacino di utenza di oltre 19.000 abitanti, per oltre il 26% anziani ed il territorio rappresenta oltre il 50% della Zona Pratese. A Vernio è attivo il progetto “Jade Care” per il teleconsulto. Attraverso l’utilizzo di una piattaforma Regionale i medici specialisti, i medici di famiglia e gli infermieri possono dialogare e confrontarsi per la costruzione di un percorso di cura “ad hoc” a misura del paziente. Sempre nella Cds di Vernio è in corso la sperimentazione del terapista di famiglia, una figura professionale che si aggiunge al team multidisciplinare.

La Casa della salute di Prato centro est, sempre dal 2020 è la seconda ad essere operativa nella Provincia di Prato dopo quella dell’Alta Val Bisenzio. E’ una struttura polivalente che garantisce prestazioni socio-sanitarie, assicura attività facilmente identificabili e favorisce, nell’ambito della rete dei servizi, l’orientamento ai percorsi di cura più appropriati in una logica di continuità assistenziale. I servizi sono rivolti a tutti i cittadini residenti del Comune di Prato con bacino di utenza di circa 45.000 abitanti. Sono presenti 13 medici di medicina generale che lavorano in maniera integrata con l’infermiere di famiglia e le altre figure professionali presenti per una “presa in carico” generale del paziente e la definizione dei percorsi di cura più appropriati e per garantire la continuità assistenziale nell’integrazione ospedale-territorio. All’interno della struttura sono garantite anche le prenotazioni di esami e visite specialistiche, cambio e scelta del medico di famiglia.