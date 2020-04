27.04.2020 h 16:20 commenti

La Regione segnala zero nuovi contagi a Prato, è la prima volta da molti giorni

Netto calo anche in tutta la Toscana con 32 nuovi positivi su 2.434 tamponi analizzati (meno del solito per lo stop di un laboratorio). A funestare la giornata è il decesso di una donna di Montemurlo, vittima numero 40 del Covid nel Pratese

Zero nuovi contagi a Prato, appena 32 in Toscana. Un bilancio estremamente roseo quello diffuso dalla Regione nel suo bollettino di oggi 27 aprile, funestato solo dal decesso della donna di 78 anni di Montemurlo, di cui diamo notizia in un altro articolo ( LEGGI ). E' la vittima numero 40 in provincia di Prato, mentre in Toscana sono in totale 795 le persone che hanno perso la vita.

A livello regionale i nuovi casi sono appena lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401. I test analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 2.434. Un numero inferiore alla media delle ultime settimane, che sicuramente ha influito sul basso numero di casi. Questo per lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l’Asl Toscana centro.

In attesa del bollettino dell'Asl, che viene divulgato più tardi con tempistiche e modalità di conteggio diverse, si deve comunque registrare per la prima volta lo zero alla voce dei nuovi tamponi positivi a Prato e provincia.

Si riducono ancora le persone ricoverate in Toscana nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 825 (10 in meno di ieri), di cui 154 in terapia intensiva (meno 4 rispetto a ieri).