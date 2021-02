19.02.2021 h 12:55 commenti

La Regione segnala altre due vittime del Covid a Prato dove i nuovi contagi sono 66

Ieri le positività accertate in provincia erano state 83. Il calo riguarda anche il dato toscano dove i nuovi casi sono stati 924 con il tasso di positività che è sceso al 4,16%

Meno contagi rispetto a quelli registrati ieri (66 contro 83) ma purtroppo altri due decessi attribuiti al Covid dalle autorità sanitarie, con il totale che sale a 304 da inizio epidemia. Sono questi i dati relativi a Prato che si ricavano dal bollettino emesso quotidianamente dalla Regione per fare il punto sull'emergenza. Le ultime due vittime pratesi sono una donna di 66 anni che è morta al Santo Stefano dove era ricoverata e un uomo di 93 che invece è deceduto nella sua abitazione.

In Toscana, invece, sono complessivamente 924 i positivi al coronavirus (893 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico) con età media di 43 anni circa. Complessivamente nelle 24 ore sono stati fatti 22.225 test, di cui 13.537 tamponi molecolari e 8.688 antigenici rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 4,16% (8,3% sulle prime diagnosi). Il tasso di positività scende leggermente quindi rispetto a ieri quando era stato del 4,55%. Oggi si registrano purtroppo 19 nuovi decessi: 11 uomini e 8 donne con un'età media di 84,5 anni.

Considerate le 498 persone complessivamente guarite, gli attualmente positivi sono oggi 13.210. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono in tutto 872 (11 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 149 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 3,5%).