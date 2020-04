04.04.2020 h 10:56 commenti

La Regione rimette in moto l'iter per il nuovo aeroporto di Peretola, è polemica. Bugetti (Pd): "La priorità è la lotta al coronavirus"

Avviato il procedimento per la variante al Pit propedeutica all'ampliamento dello scalo fiorentino. Dure critiche arrivate da più parti. Sì Toscana: "Non ci sono solo provvedimenti balneari ma anche quelli da quarantena, pensano all'aeroporto mentre tutti sono concentrati sul coronavirus". 5 Stelle: "Serve prima un piano nazionale e comunque ora siamo nel mezzo dell'emergenza sanitaria"

La Regione Toscana non si arrende e apre il procedimento per una nuova variante del Pit che consenta l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che, poco più di un mese fa, ha fatto carta straccia di tutti i progetti per la realizzazione del nuovo scalo a Peretola, la Giunta regionale ci riprova. E scoppia la polemica.

“Non condivido assolutamente la decisione di far ripartire l'iter – il commento del consigliere regionale del Pd Ilaria Bugetti – il progetto ha avuto il suo corso, bocciato negli anni dai cittadini e dalle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, non capisco perché si voglia tornarci sopra”. Non è solo una questione di scelte ma anche di tempi: “La decisione – ancora Bugetti – arriva in momento del tutto inopportuno. Non sarebbe meglio destinare alle famiglie e alle imprese i 50 milioni di finanziamento che lo Stato dovrebbe dare per la realizzazione dell'ampliamento? Soldi che servirebbero alla ripartenza dell'economia in un momento di grave difficoltà per il Paese”.

A tuonare è anche Sì Toscana a Sinistra: “Quel che sta accadendo è molto grave – commenta Tommaso Fattori, candidato alla presidenza della Regione – neppure l'emergenza coronavirus è riuscita a distogliere la Giunta regionale dall'intento di realizzare a tutti i costi il nuovo aeroporto di Firenze, un progetto contrario all'interesse pubblico e bocciato più volte dalla giustizia amministativa. Evidentemente nonci sono solo i provvedimenti balneari, quelli presi dai governi a Ferragosto ma anche quelli da quarantena, presi quando siamo tutti concentrati sull'emergenza sanitaria. Sono sbalordito – conclude Fattori – che nel pieno di un momento difficile e triste, la Giunta trovi il tempo di approvare in tutta fretta l'avvio dell'iter di una nuova valutazione ambientale strategica nel tentativo di superare le settanta prescrizioni indicate dal Consiglio di Stato”.

Di innoportunità parla anche il consigliere comunale del Pd a Prato Maurizio Calussi: “Scelta estremamente inopportuna – scrive sul suo profilo Facebook – in un momento così delicato sono bel altre le priorità. A niente sono servite le sentenze esemplari della giustizia su come sia stata gestita la cosa: errare è umano, perseverare non saprei come definirlo”.

Per Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, “la fretta è cattiva consigliera”. “Non si può agire per città o per regione – dice – è necessario un piano nazionale degli aeroporti, senza contare che siamo nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus