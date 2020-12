05.12.2020 h 11:40 commenti

La Regione premia Ti porto al museo, il progetto del sistema museale pratese

Classificato al nono posto nella graduatoria regionale, prevede un percorso multimediale all’interno degli allestimenti degli otto musei che fanno parte del sistema museale . Il finanziamento è di 30mila euro

La Rete Musei di Prato ha ottenuto il nono posto e 30mila euro dal bando dei Sistemi museali 2020 della Regione Toscana.

Il sistema museale pratese, composto da Fondazione Parsec con Museo di Scienze Planetarie e Centro di Scienze naturali, Museo della Deportazione e Resistenza, Casa Museo Leonetto Tintori, Museo Ardengo Soffici, Museo Archeologico di Artimino, Museo della Badia di Vaiano, Casa Agnolo Firenzuola e MuMat, ha costruito un progetto che integra attività online, strategiche in questa fase pesantemente condizionata dalla pandemia, e iniziative e allestimenti anche con la collaborazione di enti culturali, promozionali e turistici del territorio, che troveranno realizzazione ed esecuzione nei prossimi mesi per promuovere una progettualità più articolata e duratura. L’obiettivo è promuovere la ricca offerta della Rete, potenziare la presenza dei visitatori nei musei e sviluppare nuove connessioni strategiche con il territorio.

L’idea di punta del progetto è quella di un percorso multimediale che si chiamerà Ti porto al museo. Il gioco che fa rete, un nome che riallaccia il sistema attuale alla sua storia (la rete nacque proprio con un progetto di accoglienza a tutto campo, sempre sostenuto dalla Regione, che prevedeva anche il trasporto). Sviluppato sia online che all’interno degli allestimenti negli otto musei, il gioco conduce i partecipanti a compiere un percorso con l’obiettivo di incoraggiarli all’esperienza fisica del museo e di realizzare uno strumento culturale e didattico fruibile dalle scuole, dalle famiglie e da tutti i visitatori. Il percorso sarà arricchito da una grafica animata, da inserti video, da foto, suggestioni sonore,contenuti testuali e cartografici. Collegandosi al sito della Rete per la parte digitale e gli ambienti dei musei opportunamente attrezzati (con pannelli, QR-Code, mappe e planning per giocare) i visitatori saranno condotti attraverso le varie tappe verso l’obiettivo, concludere il viaggio virtuale e reale attraverso le 8 realtà e laurearsi campione.









