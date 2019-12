19.12.2019 h 15:03 commenti

La Regione finanzia la riqualificazione di Fossato e de La Briglia

Attraverso i contributi i per la rigenerazione urbana verrà sistemata una parte dell'antico borgo medioevale e realizzato un parcheggio al posto di due fabbriche in disuso nella frazione del comune di Vaiano

Rigenerazione urbana anche a Cantagallo e a Vaiano grazie ad un finanziamento della Regione.

Dopo i primi 14 progetti selezionati tramite un apposito bando, il consiglio regionale durante l’approvazione del bilancio ha deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria per finanziare nuovi progetti

Grazie a un contributo massimo di 235 mila euro il borgo medioevale di Fossato sarà completamente recuperato.

Il progetto prevede il riuso degli immobili privati e l’insediamento delle attività di servizio, commerciali. L’intervento, che si inserisce all’interno di un piano di riqualificazione urbanistica ed ambientale più ampio, è diviso in stralci quello finanziato prevede la sistemazione di piazza l’Estaque (piazza principale di ingresso e punto panoramico) e Piazza Matilde di Canossa, per il ruolo centrale o panoramico delle medesime. Sono previsti interventi di pavimentazione, illuminazione, arredo urbano.

Alla Briglia, invece, l’intervento permetterà di realizzare alla Briglia un parcheggio di 38 posti , nell’ area vicino alla chiesa . Saranno quindi demolite le due fabbriche ormai abbandonate realizzati nuovi punti luce e piantati nuovi alberi.

"La lotta al consumo di suolo passa anche dal riuso, dalla trasformazione del tessuto urbano già esistente ma sottoutilizzato o degradato. Crediamo in questa strada e la stiamo portando avanti con convinzione e con importanti risorse economiche - spiega l'assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli - L'alto numero di proposte progettuali avanzate testimonia l'importanza di questi interventi e l’impegno delle amministrazioni comunali per riqualificare le proprie aree urbane.”.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus