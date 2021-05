19.05.2021 h 14:46 commenti

La Regione dà il via libera alle visite nelle Rsa, firmata l'ordinanza

I visitatori dovranno essere vaccinati o guariti dal Covid, in alternativa dovranno presentare l'esito negativo di un tampone effettuato entro le precedenti 48 ore

Sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato oggi 19 maggio l'ordinanza che stabilisce le modalità con cui parenti e amici potranno di nuovo incontrare gli ospiti di residenze assistite e strutture di lungodegenza.

Per effettuarle, parenti e amici di un ospite dovranno presentare il certificato verde e in attesa di questo, essere in possesso di una delle condizioni per il suo rilascio: ovvero l'avvenuta vaccinazione, o la guarigione dal Covid, o un tampone, come previsto dalla normativa nazionale in materia di Certificazioni verdi Covid effettuato entro le precedenti 48 ore con esito negativo. A breve, con un provvedimento specifico, sarà ufficializzata una procedura per consentire l'effettuazione di tamponi gratuiti a coloro che saranno in procinto di visitare l'ospite di una struttura.

L'ordinanza regionale recepisce l'analogo provvedimento emanato nei giorni scorsi dal Governo, con le nuove modalità di accesso e uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali. L'ordinanza regionale indica, sulla scia di quella nazionale, tutte le le misure che devono essere adottate. La struttura dovrà garantire una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata, con modalità atte a evitare assembramenti. Di norma non più di due visitatori per ospite. Rispetto alle linee guida nazionali, nell'ordinanza regionale sono contenute misure più restrittive qualora vi fossero casi di positività tra gli ospiti o il personale della struttura o in caso di 'zona rossa' nel comune in cui è ubicata o nei comuni di provenienza dei familiari-visitatori o dei comuni dove è destinato l'utente in uscita programmata. In questi casi le visite degli ospiti saranno sospese.