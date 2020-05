07.05.2020 h 17:22 commenti

La Regione conferma la frenata del contagio: a Prato due soli nuovi casi e nessun decesso

Il bollettino emesso nel pomeriggio fornisce un quadro confortante della situazione in provincia. In tutta la Toscana i nuovi positivi sono 26 ma si registrano purtroppo 16 decessi

Coronavirus, un altro bollettino pieno di speranza per la provincia di Prato. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati diffusi dalla Regione oggi, giovedì 7 maggio, sono stati registrati due nuovi casi che fanno salire il totale a 535, mentre non ci sono stati altri decessi e, dunque, il numero delle vittime resta fermo a 43. Un quadro confortante che rispecchia l'andamento dell'emergenza sanitaria in tutta la regione dove i nuovi casi sono 26 – stesso dato di ieri – che portano a 9.683 il numero dei positivi in Toscana. Sedici, invece, i morti – sei in più dell'incremento di ieri – con il totale che arriva a 915. Le ultime vittime sono 10 donne e 6 uomini, età media 85 anni.

Impennata delle guarigioni: ne sono state accertate altre 382, il 10 per cento in più rispetto a ieri: delle 4.052 persone che rientrano in questo capitolo, 1.345 sono guarite clinicamente, cioè non hanno i sintomi del virus in seguito alle cure, e 2.707 sono risultate negative al tampone di controllo.

Ancora un segno meno per i ricoveri: 528 i letti occupati da pazienti colpiti dall'infezione e, di questi, 91 sono in terapia intensiva; numeri bassi che non si registravano da metà marzo.

4.509 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, totale dall'inizio dell'epidemia 166.062.



Edizioni locali collegate: Prato

