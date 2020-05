16.05.2020 h 11:42 commenti

La Regione cede al pressing e dà il via libera da lunedì a tutte le attività

L'annuncio del presidente Enrico Rossi dopo che il Governo ha fatto marcia indietro sull'ipotesi di riapertura graduale. Pioggia di critiche: "Ho l'impressione che si proceda a colpi di strambate. La mia opinione è e resta diversa ma non voglio che la Toscana sia penalizzata"

Lunedì 18 maggio, salvo ulteriori sorprese, dovrebbe essere il giorno della ripartenza per tutte le attività, bar e ristoranti compresi. In attesa dell'ufficializzazione, la cautela è ancora un obbligo ma il commento che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook lascia intendere che la decisione è presa. Dopo il lungo tira e molla di ieri per aggiustare le diverse posizioni emerse anche nel corso della conferenza Stato-Regioni, dopo le raccomandazioni di qualcuno a non avere fretta e, al contrario, le sollecitazioni di altri a dare il via libera per non aggravare ulteriormente un quadro economico per molti settori già difficilissimo quando non addirittura compromesso, ecco la svolta: “Diversamente dalle decisione comunicate dal presidente Conte ieri mattina di una ripartenza graduale e di una distanza di due metri per molte attività, il Governo ha deciso la svolta. O meglio, un verto contrordine – scrive Rossi – la distanza si è ridotta notevolmente, ad un solo metro, e l'elenco delle attività da riaprire si è allungato, praticamente tutte e subito”. Non mancano le critiche manifestate attraverso una presa d'atto: “La mia opinione era e resta diversa ma non voglio che la Toscana sia penalizzata rispetto ad un quadro nazionale di cui comunque tra poco tempo, quando a fine mese la circolazione tra regioni tornerà libera, finirebbe per risentirne annullando gli effetti di eventuali interventi a favore di una maggiore sicurezza. Appena saremo in possesso delle disposizioni nazionali, adotteremo, allineandoci con esse – annuncia Rossi – le ordinanze regionali in Toscana”.

Restano due elementi fondamentali: comportamenti appropriati da parte dei cittadini e la capacità del servizio sanitario di individuare e isolare i casi positivi.

“Pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà della situazione, l'impressione è che si proceda a strambate, a cambiamenti repentini: prima chiusure tardive e blande per certe realtà, poi blocchi totali a prescindere da ogni altra valutazione e poi – conclude Enrico Rossi – aperture che spingono verso una normalità che purtroppo non esiste ancora. Il mio timore è che così finiamo per lasciare sul campo effetti più pesanti di altri paesi, sia sul piano della salute che su quello economico”.



