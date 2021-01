21.01.2021 h 11:34 commenti

La Regione boccia la richiesta del M5S di valutare l'impatto sanitario sull’area vicina a Gida

La mozione ha ricevuto in Commissione Ambiente i voti contrari di Pd e Lega, mentre FdI si è astenuto. L'associazione Vas di Prato: "Da 14 anni, i cittadini chiedono invano studi epidemiologici seri sull’area circostante". L'azienda: "Confermata la bontà del nostro progetto"

L'impatto sanitario che l'impianto di Gida ha sulla zona di Baciacavallo e delle Fontanelle non è mai stato approfondito adeguatamente e anche in occasione dell'iter autorizzativo per la nuova linea fanghi che prevede tra gli interventi la sostituzione dell'inceneritore con un altro più piccolo a recupero energetico, lo studio di questo aspetto è stato affidato a un consulente di parte (leggi) . Ciò nonostante la Commissione Ambiente della Regione Toscana ha bocciato la mozione del Movimento Cinque Stelle che chiedeva di colmare questo gap attraverso la valutazione di impatto sanitario sull’area circostante l’impianto. No anche all’audizione dei comitati cittadini.

“La mozione – racconta la consigllera Silvia Noferi - è stata bocciata con i voti contrari dei consiglieri Pd e Lega, astenuti Fratelli d’Italia, dopo che la presidente ha rifiutato di accogliere la richiesta di audizione dei comitati di cittadini e dei responsabili dell’azienda Gida per un approfondimento degli aspetti tecnici. Le argomentazioni a supporto della bocciatura per voce dell’ex sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, hanno sorprendentemente affermato che “ormai siamo dentro ad un iter endoprocedurale e come Regione non abbiamo l’autorità per fermare il procedimento, quando ci sono organi come la Asl deputati alle valutazioni.”

I Cinque Stelle però fanno notare che l'attività di vigilanza della Regione deve restare costante "figuriamoci quando ancora non sono iniziati i lavori, che ricordiamo, ammontano a circa 30 milioni di euro non ancora stanziati in bilancio. Non comprendiamo - prosegue Noferi - la chiusura totale dei consiglieri alle richieste di studi appositi sull’impatto degli effetti cumulativi di tutte le fonti inquinanti, né all’implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, dato che l’ammodernamento dell’impianto comporterà la costruzione di un nuovo inceneritore a 50 metri dall’abitato e da una scuola, ma a questo ormai darà una risposta il Tar a cui i comitati sono ricorsi contro il decreto regionale di valutazione d'impatto ambientale". Atto giudiziario che ha tra i suoi cardini proprio la mancanza di uno studio sull'impatto sanitario.

"Non rimane - conclude Silvia Noferi - che aspettare l’esito per capire se, ancora una volta, la politica abbia rinunciato ad operare per l’interesse dei cittadini come è accaduto in passato con l’inceneritore di Case Passerini e il nuovo aeroporto di Firenze.”

I COMITATI ACCUSANO - Anche l'associazione Vas di Prato, tra i firmatari del ricorso nonché vincitrice delle battaglie giudiziarie contro l'ampliamento dell'aeroporto e contro l'inceneritore di Case Passerini, critica la bocciatura della proposta del Movimento 5 Stelle da parte della commissione Ambiente: "la valutazione di impatto sanitario non solo è prevista per legge, ma per la storia di questa quarantennale infrastruttura dovrebbe essere obbligatoria. Se il consigliere regionale Benucci avesse studiato bene le carte, avrebbe visto che dal 2006, quindi 14 anni, i cittadini chiedono invano studi epidemiologici seri sull’area circostante, studiando avrebbe preso atto che la “pubblica amministrazione, tecnicamente smascherata in contradditori tecnici, non ha mai voluto firmare i verbali della riunione del 17 dicembre 2015”. Questo comportamento lapidario e disinteressato della Regione dimostra la mancanza di coraggio e di trasparenza amministrativa, in virtù del rischio di dover assistere a contraddittori tecnici, che poi avrebbero sicuramente messo in difficoltà la commissione stessa, essendo i contenuti e le argomentazioni tecniche registrate e verbalizzate. D’altra parte assistiamo sempre più spesso a contrapposizioni tecniche sulla sostanza dei provvedimenti, dove la Regione puntualmente soccombe (Aeroporto/Case Passerini/Scarlino) ed allora meglio passare la patata bollente ad altri, avendo tuttavia la “presunzione ed anche l’arroganza” di dichiarare di agire a tutela della salute dei cittadini e della sostenibilità ambientale".

GIDA SODDISATTA - Soddisfazione per la bocciatura della mozione viene invece espressa da Alessandro Brogi, presidente di Gida. “Siamo contenti che la Regione consideri fondamentale il rinnovamento dell’impianto di Baciacavallo - dice -. Consapevoli della bontà del progetto presentato, che avrà ricadute positive sulla città e sul distretto, migliorando le prestazioni del ciclo di depurazione e abbattendo sensibilmente le emissioni prodotte, ringraziamo per l’impegno e il lavoro svolto la commissione ambiente e il nostro rappresentante pratese in consiglio regionale, Ilaria Bugetti. Restiamo a disposizione delle istituzioni, in completa trasparenza - prosegue Brogi -, per fornire qualsiasi tipo di documentazione ci venga richiesta o per effettuare qualsiasi tipo di azione che possa servire a tranquillizzare i cittadini e a dimostrare, una volta di più, la validità del progetto presentato per rinnovare l’impianto di Gida a Baciacavallo”.