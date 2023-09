26.09.2023 h 13:15 commenti

La rassegna Prima a Teatro debutta con lo spettacolo "I brutti anatroccoli"

Ai nastri di partenza il primo degli otto spettacoli in scena al Politeama che invitano i piccoli spettatori a prendere posto direttamente sul grande palcoscenico. Sabato e domenica gli anatroccoli in scena sono tanti, come in una classe

Da Andersen ai personaggi di “Alice nel paese delle meraviglie”, fra rivisitazioni della fiaba classica ed educazione ambientale in scena, in un mix di danza, musica e nuove tecnologie.Ai nastri di partenza la rassegna Prima a teatro che invita i piccoli spettatori a prendere posto direttamente sul grande palcoscenico per assistere a otto spettacoli nel mese di ottobre, il primo dei quali s’intitola I brutti anatroccoli in scena sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre (alle 17): una produzione della compagnia teatrale Stilema per un doppio appuntamento per bambini dai 3 ai 10 anni.La fonte d’ispirazione è l’immortale fiaba di Hans Christian Andersen ma, anziché un solo anatroccolo, gli anatroccoli in scena sono tanti, come in una classe. Così diversi ma accomunati dall’essere “piccoli e fragili” a causa dell’età, i bambini-anatroccoli traggono forza proprio da quella comunità-classe che diventa una palestra, uno spazio di crescita in cui si costruisce una propria identità fin dai primi anni di vita e dove si entra in relazione con gli altri formando una comunità. Uno spettacolo che spiega come trasformare le proprie debolezze in un punto di forza.«Prima a teatro perché chi si abitua ai palcoscenici fin da bambino con ogni probabilità li frequenterà anche da adulto – sottolinea, presidente del Teatro Politeama Pratese - Andare “prima a teatro” è un potente viatico per poi affezionarsi e imparare a essere bravi spettatori. Anche quest’anno i piccoli spettatori verranno invitati a sedersi sul palcoscenico insieme ai loro accompagnatori, con una formula già collaudata l’anno scorso che replicheremo in quattro appuntamenti immaginando l’emozione che possa provare un bambino seduto su un palcoscenico con la grande platea di poltrone rosse alle spalle». Il teatro dunque come un grande gioco che coinvolge e affascina i più piccoli: un gioco che li farà salire sul palcoscenico e sedere su grandi cuscini, a un passo dalla scena dove si muovono gli artisti.Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all'idea che tutti, ma proprio tutti, possono cercare di rendere la propria debolezza una forza.La rassegna Prima a teatro proseguirà sabato 7 con replica domenica 8 ottobre portando in scena Scherzo a tre mani del Teatro all’improvviso (sempre alle 17), domenica 15 ottobre con Accadueò di Giallo Mare Minimal Teatro (doppia recita alle 15.30 e alle 17), Wonderland di Versiliadanza con il Tpo nel weekend di sabato 28 e domenica 29 ottobre (alle 17).L’ingresso a tutti gli spettacoli è di 5 euro per bambini, 10 per adulti. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it