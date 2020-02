07.02.2020 h 12:23 commenti

La rassegna “Ci vediamo a teatro!” continua con “Balloon Adventure”

Appuntamento domenica alle 16,30 al teatro della Sala Banti a Montemurlo con il cartellone dedicato a bambini e famiglie

Dopo tre spettacoli da tutto esaurito, la rassegna di teatro ragazzi “Ci vediamo a teatro!”, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la collaborazione della compagnia dei Formaggini Guasti, va avanti domenica 9 febbraio alle 16.30 al teatro della sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo) con lo spettacolo “Balloon Adventure”.

Andrea Meroni torna a Montemurlo per parlare di sogni, affermando che siamo noi a dargli sostanza, a differenza di quanto sosteneva William Shakespeare. I protagonisti di questo spettacolo sono due aviatori che cercano di ritrovare il loro sogno per riportarlo a terra, chiedendosi dove vadano a finire tutti i desideri che ci lasciamo sfuggire di mano come palloncini. La produzione è del Collettivo clown, che è alla continua ricerca di un incontro autentico con il pubblico, verso una cultura della gioia.