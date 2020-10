07.10.2020 h 15:58 commenti

La quinta edizione della giornata per l'apprendimento digitale sarà in versione online

Pochi i ragazzi in presenza, ma molte le classi che saranno collegate tramite internet. Momenti di riflessione e di formazione per gli insegnanti. Tra gli ospiti anche Lorenzo Baglioni

La quinta edizione della giornata dell’apprendimento digitale, dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie in favore di una didattica inclusiva, per le norme anticovid dovrà limitare la presenza di ragazzi e insegnanti all’interno dei laboratori, ma presenta comunque un ricco programma di incontri dibattiti e momenti formativi.

L’appuntamento per il 17 ottobre, coorganizzato dall'Associazione Italiana Dislessia (AID), dal Comune di Prato, e dall'Ufficio scolastico regionale Toscana, come sempre è a Officina Giovani e prevede un percorso per gli insegnanti con la possibilità di acquisire crediti formativi iscrivendosi all’evento tramite la piattaforma Sofia e uno per i ragazzi che saranno collegati in rete con lo “studio televisivo” che sarà allestito nei locali degli ex Macelli, tra gli ospiti attesi anche Lorenzo Baglioni.

“Sarà un’occasione di confronto sulla didattica a distanza ma anche un momento di socializzazione tra scuola e città. - ha precisato l'assessore all’agenda digitale Benedetta Squittieri -. L'obiettivo di questa giornata è la formazione degli educatori ma anche uno scambio di buone pratiche tra gli addetti ai lavori. Gli strumenti digitali sono importanti non solo per coloro che hanno diverse modalità di apprendimento ma anche per migliorare la qualità dell'apprendimento e le competenze e durante l'emergenza sanitaria abbiamo visto quando la didattica a distanza sia stata utile”.

La giornata sarà scandita da molteplici attività online, incontri, presentazioni, collegamenti video , trasmessi in streaming sui maggiori canali social (Youtube, Facebook e Instagram).

“Rimane una festa delle scuole e della famiglie – ha spiegato Manuela Zacchini di AID - dedicata ad insegnanti, genitori, bambini, ragazzi interessati a conoscere le risorse o voler approfondire l'utilizzo delle tecnologie digitali per l'apprendimento. Con questa edizione vogliamo anche dare un segnale di positività”.

Ecco il programma

La giornata si articolerà in momenti di formazione per docenti di ogni ordine e grado, in cui numerosi relatori metteranno in campo le loro competenze pedagogiche, tecnologiche e didattiche per fornire strumenti, condivisione di best practices per un smart working, spunti di riflessione; tavole rotonde per il confronto fra docenti, ragazzi, dirigenti sul mondo della scuola; presentazione di progetti realizzati dagli studenti e gli insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; incontri con ospiti d’eccezione che condivideranno le loro esperienze, raccontando come hanno raggiunto i propri obiettivi.

Gli eventi sono organizzata su due sale. Nella prima sala ci saranno le trasmissioni live che vedono coinvolte 12 scuole (toscane e non) con ragazzi in collegamento o qualcuno in presenza. Si parte alle 9 con i saluti del sindaco Matteo Biffoni, di Ernesto Pellecchia direttore generale USR Toscana e di Manuela Zacchini AID Prato. Dalle 9.15 si comincia con “Opportunità di una didattica digitale” per poi proseguire con gli altri incontri fino alle 17 con “Colori ed emozioni d'artista” che chiuderà le trasmissioni live. Nella seconda sala si terranno le masterclass dalle 9 alle 16.30 che sono suddivise in 3 virtual room: virtual room con le università e gli enti di ricerca, virtual room digital education, virtual room teaching experience.

Tra i partecipanti agli incontri anche Alessandro Bogliolo professore di sistemi di elaborazione dell'informazione all'Università di Urbino, con “Coding, adesso, insieme” dalle 11.30 alle 12.20; Luigi Marotta logopedista e vicepresidente Associazione Scientifica Italiana Logopedia che interverrà in “La teleriabilitazione dei dsa spiegata ai genitori” dalle 14 alle 14.45; Lorenzo Baglioni cantautore che interverrà in “Colori ed emozioni d'artista” dalle 15.10 alle 17.











