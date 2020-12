30.11.2020 h 14:51 commenti

La Questura di Prato sbarca su Facebook con una propria pagina

Un modo per favorire la comunicazione con i cittadini e anche la possibilità di interagire

Da oggi anche la Questura di Prato è su Facebook con una sua pagina ufficiale. I modi di comunicare ed interagire sono in continua evoluzione e quindi anche la polizia di Prato ha deciso di adeguarsi, proponendosi in una chiave moderna e diretta su uno dei social network più diffusi ed utilizzati, soprattutto dal pubblico di fascia giovanile.

"La finalità - si legge in una nota della Questura - è quella di attivare una modalità relazionale con l’utenza più diretta ed accattivante, in particolare, appunto, per il pubblico giovanile; lo strumento di comunicazione sarà principalmente utilizzato per portare a conoscenza della collettività le attività espletate dalla polizia di Stato in tutte le forme, dalle iniziative di carattere sociale, a quelle di prossimità, dai servizi resi all’utenza alle operazioni di polizia ritenute di maggior interesse pubblico e mediatico".

Una pagina, questa, che fornirà ai cittadini anche la possibilità, oltre che di essere tenuti informati, di interagire in chiave propositiva, così da migliorare e rendere più funzionale il servizio che viene offerto ogni giorno.

"Ovviamente - viene precisato -, non rientra tra le funzioni dello strumento comunicativo la raccolta delle segnalazioni di emergenza, per le quali è indispensabile sempre e comunque rivolgersi telefonicamente ai numeri di emergenza, così come la pagina Facebook non sostituisce il ruolo dell’Ufficio relazioni pubblico della Questura per la ricezioni di esposti o segnalazioni civiche di varia natura".