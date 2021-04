11.04.2021 h 08:41 commenti

La questura di Prato in lutto per la morte del sovrintendente capo Alessandro Biondi

Il poliziotto aveva 56 anni. È morto ieri, giorno del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Era una delle colonne della sezione Antidroga della Squadra mobile. Lascia moglie e due figli

La questura di Prato piange Alessandro Biondi, uno dei suoi uomini di punta e tra gli investigatori più apprezzati e preparati. Biondi, 56 anni, sovrintendente capo, è morto ieri, sabato 10 aprile, nella sua casa a Pistoia, vinto dalla malattia. Lascia la moglie Silvia Cascino, un passato a Prato e attuale vicequestore a Lucca, e due figli. È morto nel giorno in cui la Polizia di Stato, che ha servito per tanti anni, festeggiava il 169esimo anniversario della fondazione. Una ricorrenza listata a lutto per i colleghi e per tutta la città. Alessandro Biondi era in forza alla sezione Antidroga della Squadra mobile. “Un superpoliziotto sempre presente, grande amante del suo lavoro, garanzia per la legalità e per la polizia”, il ricordo commosso e pieno di dolore di Francesco Nannucci, ex capo della Squadra mobile della questura di Prato che con Alessandro Biondi ha condiviso indagini e successi professionali. “Per un dirigente, avere un poliziotto come Alessandro era una garanzia e un onore - ancora Nannucci - i pratesi perdono uno dei punti di riferimento del contrasto alla droga”. La notizia della scomparsa del sovrintendente capo è arrivata subito a Prato. Numerosi i messaggi di cordoglio dei colleghi di una vita e anche dei più giovani che hanno potuto conoscere la preparazione investigativa, il sacrificio, la passione e la grande umanità che Alessandro Biondi ha sempre messo nel suo lavoro di poliziotto.

Edizioni locali collegate: Prato

