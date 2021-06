14.06.2021 h 11:01 commenti

La Pubblica Assistenza raddoppia a Santa Lucia: inaugurati i nuovi locali

Alla sede storica di via del Guado si affianca adesso quella di via Marradi da dove partiranno le ambulanze e i mezzi dei servizi sociali

E' stata inaugurata sabato 12 giugno, in via Marradi 12, la nuova sede della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato – Sezione di Santa Lucia. “Siamo felici e orgogliosi di poter inaugurare questa nuova sede – ha detto il presidente de L’Avvenire, Piero Benedetti – che si aggiunge a quella storica di via del Guado. È un segnale di vitalità ed efficienza del nostro sodalizio. I nuovi locali sono il frutto di una necessità maturata nel tempo dalla Sezione di Santa Lucia, necessità oltretutto amplificata sia dalla pandemia sia dal bisogno di avere un luogo più adatto, gradevole, accogliente e sicuro per far soggiornare sia i volontari in attesa di partire per il servizio sia per stimolare una maggior vita associativa”.

I locali contengono una confortevole area relax con divano, internet, tv 55 pollici, computer per i volontari, area ristoro con cucina, macchinette del caffè e acqua filtrata, area giochi con calcino, mini ping pong e freccette. Ci sono inoltre camerini per cambiarsi con armadietti per i volontari, area vestizione/svestizione Covid con accesso dall’esterno per effettuare la svestizione in sicurezza senza rischi di contaminazione, area mini magazzino e farmacia interna.

Il presidente della Sezione, Luigi Vizia, sottolinea: “I nuovi locali di via Marradi non andranno a sostituire la sede attuale, che rimarrà sia come presenza istituzionale a Santa Lucia sia come supporto ai nostri ambulatori ma si aggiungeranno ad essa. Via Marradi sarà il luogo di partenza per le nostre ambulanze e per i nostri mezzi sociali migliorando inoltre la nostra presenza nella frazione di Santa Lucia”.