La Pubblica Assistenza piange la scomparsa di Marisa, storica volontaria della sezione di Coiano

Per 27 anni ha prestato servizio aiutando medici e pazienti e portando pasti a domicilio ai malati, anziani soli o indigenti

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Maryse Yolande Macchi, più conosciuta come Marisa, che per 27 anni ha prestato servizio volontario alla sezione di Coiano della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato.

Senza soluzione di continuità ha aiutato medici e pazienti e dato tutta se stessa per i bisognosi, portando pasti a domicilio ai malati, anziani soli o indigenti. Marisa ha fatto parte del Gruppo Femminile e tutto questo senza chiedere mai niente in cambio. Una persona seria e onesta fino in fondo. Di certo il motto della Pubblica Assistenza “Non meritò di nascere chi visse sol per sé” ben si addice a Marisa. La Pubblica Assistenza la ringrazia e si stringe agli amici e ai colleghi di Coiano in questo momento difficile, nel ricordo di una persona speciale.

