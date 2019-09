22.09.2019 h 14:43 commenti

La Pubblica Assistenza ha un nuovo mezzo per i servizi sociali

E' stato donato dalla famiglia Conforti per ricordare Mario e Franca ed è stato chiamato P120 in onore dei festeggiamenti per i 120 anni del sodalizio

Inaugurazione di un nuovo mezzo sociale della Pubblica Assistenza "L'Avvenire" Prato, donato dalla famiglia Conforti, nella sede centrale dell'associazione di via San Jacopo. Tanti i volontari e i soci presenti all'evento, insieme al sindaco di Prato Matteo Biffoni. Il presidente Livio Benelli ha ringraziato la famiglia Conforti che ha donato l'S120, questo il nome del mezzo per sottolineare i 120 anni del sodalizio. Benelli ha ricordato Mario e Franca Conforti ai quali il mezzo sociale, di ultima generazione e tecnologicamente avanzato, è stato dedicato. Il vicepresidente Andrea Meoni ha ricordato che i festeggiamenti per i 120 anni de L'Avvenire continueranno fino alla fine del mese, culminando con la presentazione del libro sulla storia dell'associazione, sabato 28 settembre prossimo, alle ore 17,30 alla Biblioteca Lazzerini.

Edizioni locali collegate: Prato

