08.06.2021 h 08:27 commenti

La Pubblica assistenza di Vaiano esce dal commissariamento: nuovo Comitato di gestione

Il Comitato di gestione e di indirizzo resterà in carica fino alle prossime elezioni che serviranno a formare il nuovo Consiglio

A distanza di quasi due anni dalle dimissioni del precedente Consiglio, cui è seguita una gestione commissariale che ha fatto fronte alle problematiche connesse alla pandemia, la sezione di Vaiano della Pubblica assistenza ha costituito il nuovo Comitato di gestione e indirizzo provvisorio. Dell'organo fanno parte cinque volontari: Daniela Innocenti, Renzo Scatizzi, Luciano Toccafondi, Claudio Vaiani e Eleonora Zito. Il Comitato è stato formato in attesa che, archiviata la pandemia, si possa procedere a nuove elezioni.

Il presidente della Pubblica assistenza, Piero Benedetti, ha espresso soddisfazione per il ritorno ad una gestione ordinaria dell'associazione. L’attuale Comitato di gestione provvisorio ha scelto al proprio interno Claudio Vaiani come coordinatore di sezione.









Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus