10.05.2021

La Pubblica Assistenza approva all'unanimità il bilancio del 2020: ridotto del 70% il passivo

La perdita rispetto all'anno precedente scende di 164mila euro. La pandemia ha reso difficile l'operato dell'associazione che punta, per il futuro, a incrementare i servizi sociali, con la ripresa dell’assistenza domiciliare

Il bilancio 2020 della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci, tenuta in presenza, nel rispetto delle normative anti-contagio, nel Salone Apollo della sede centrale del sodalizio. I conti chiudono con una perdita ridotta a 57mila euro, dopo che l'anno preecedente il passivo era stato superiore a 220mila euro. Soddisfazione è stata espressa al termine dei lavori dal presidente de L’Avvenire, Piero Benedetti per essere riusciti a ridurre il passivo del 70%, riportando i conti vicino alla parità.

“Il messaggio che ci arriva da questo bilancio – ha affermato – è positivo, perché pur essendo stato un bilancio molto sofferto siamo soddisfatti del risultato. Abbiamo abbassato di 164mila euro la perdita registrata nell’anno precedente e ci siamo permessi di costituire un po’ di riserve che erano sofferenti. Abbiamo pagato i debiti a lunga scadenza puntualmente, in regolarità col piano di ammortamento, con un ribasso generalizzato anche dei debiti a breve termine. In contrapposizione all’aumento del fatturato i costi per la produzione non sono sostanzialmente aumentati. Il che significa che la politica dei costi che abbiamo attuato nel corso del 2020 ha già dato i suoi risultati. Tuttavia, quando ci sono periodi di crisi, come la pandemia, le richieste di assistenza e di aiuto da noi si moltiplicano, causando assenze di personale. Abbiamo dovuto pertanto affrontare una più ampia mole di lavoro con minor personale. Nel futuro speriamo che questa pandemia termini il più rapidamente possibile. In ogni caso stiamo progettando un aumento dei nostri servizi sociali, con la ripresa dell’assistenza domiciliare, obiettivo che speriamo di centrare nel corso di quest’anno”.

Edizioni locali collegate: Prato

