Ci aveva provato nel 2019 correndo sotto le insegne di Forza Nuova, ma l'operazione si rivelò un flop con la lista che fu poi esclusa per irregolarità nelle firme. Adesso, in vista del voto della prossima primavera, Massimo Nigro ritenta la sorte, annunciando la candidatura a sindaco a capo di una lista civica il cui nome, "Flanella nera", non può che rimandare a un periodo ben preciso della storia italiana. Periodo, tra l'altro, che è costato allo stesso Nigro un processo per apologia del fascismo in seguito alla manifestazione organizzata nel marzo 2019 per celebrare il centenario della nascita proprio del Partito Fascista.

L’obiettivo dichiarato nel comunicato di lancio della candidatura è quello di “rilanciare la città di Prato e portarla seriamente ad essere una vera città industriale e non solo, anche perché se aspettiamo la Meloni, Salvini, Schlein, Conte, Renzi, Calenda, “campa’ cavallo che l’erba cresce”. Ma, sicuramente, si rinfocoleranno le polemiche per la scelta del nome che, agli occhi anche del più sprovveduto degli osservatori, è una vera e propria provocazione.

La candidatura di Nigro si aggiunge a quella manifestata un paio di settimane fa dall’avvocato Massimo Taiti, referente provinciale del Coni e anche lui intenzionato a mettere in piedi una lista civica. Mentre già da qualche settimana anche l'ex assessore alla Sicurezza Aldo Milone ha fatto capire di essere pronto a correre, probabilmente rispolverando la sua vecchia lista "Prato libera e sicura" L’atmosfera elettorale inizia quindi a prendere campo anche a Prato ma non siamo che all’inizio. Nomi e strategie dei principali contendenti, centrodestra e Pd, appaiono ancora lontani. Gli outsiders giocano d’anticipo e danno il via all’avventura.