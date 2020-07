09.07.2020 h 15:10 commenti

Scuola, da Roma un milione e 600mila euro per adeguare gli immobili alle norme anti Covid

Costituito un comitato scientifico composto dai sindaci, il presidente della Provincia e quattro dirigenti scolastici per gestire il post emergenza. Due nuovi edifici saranno realizzati ai poli di San Paolo e di San Giusto. Proteste al Copernico per una classe smembrata

a.a.

Alle scuole pratesi arriveranno un milione e 681mila euro per adeguare aule e laboratori ai parametri previsti dalle norme anticontagio. Una boccata d'ossigeno visto tutte le difficoltà già denunciate dai dirigenti scolastici che temevano pesanti ripercussione sulla ripresa dell'anno scolastico a settembre a causa della mancanza degli spazi.Il ministero della Pubblica istruzione ha pubblicato le graduatorie dei Comuni e delle Province che hanno fatto richiesta dei finanziamenti: a Prato sono stati destinati 800mila euro, 70mila a Poggio a Caiano, 40mila a Vaiano, 15mila a Vernio, 6mila a Cantagallo, mentre alla Provincia sono stati destinati 750mila euro. Restano fuori, per ora, Montemurlo e Carmignano che hanno presentato la domanda nel secondo bando previsto dal ministero.“Con oggi – spiegaassessore alla Pubblica istruzione del Comune di Prato – abbiamo terminato i sopralluoghi in tutte le scuole di nostra competenza, per il 14 luglio è prevista una conferenza dei servizi con i dirigenti scolastici per fare il punto della situazione. Resto comunque preoccupata per i tempi stretti che ci sono concessi per adeguare le strutture”.I finanziamenti verranno poi ripartiti fra i singoli istituti e prevedono essenzialmente interventi di edilizia leggera, ma anche l’acquisto di banchi piccoli (50x70) e altro arredo scolastico.Per gestire l'emergenza post covid è stato anche costituito un comitato scientifico provinciale composto dai sindaci dei sette comuni, dal presidente della Provincia dai dirigenti scolastici Mario di Carlo (Cicognini Rodari), Stefano Pollini (Gramsci -Keynes), Angelina Dibuono (Istituto comprensivo Marco Polo) e Francesca Zannoni (Istituto Comprensivo Primo Levi). Al tavolo, siederanno anche funzionari della Prefettura e dei vigili del fuoco.Oltre all'edilizia leggera continuano anche gli interventi per la realizzazione di nuove scuole, la Provincia ha stanziato sei milioni e mezzo per la realizzazione di due nuovi edifici. Il primo sorgerà nel polo di San Paolo accanto al Marconcino, sarà pronto fra un anno e costerà 4 milioni di euro, compreso l’investimento per l’efficientameto energetico dell’attuale succursale del Brunelleschi. Il secondo è previsto al polo di San Giusto con una struttura in legno, la cui realizzazione dovrebbe completarsi nel giro di due anni per un costo di 2 milioni di euro.“Con il decreto semplificazioni – ha spiegato il presidente- si potrebbe anche avere un accelerazione dei tempi relativi alla fase burocratica, nel frattempo abbiamo pensato a scuole con strutture flessibili dove sono gli alunni a ruotare sulle classi e dove sono previsti laboratori con una nuova concezione edilizia. Per ora non è stata ancora decisa la destinazione delle due nuove scuole, aspettiamo la conclusione dei lavori e l’andamento delle iscrizioni per i prossimi anni”.Intanto continuano le polemiche per la politica di accorpamento delle classi voluta dall'Ufficio regionale scolastico; dopo il liceo Cicognini anche al Copernico, indirizzo scientifico, un'attuale terza sarà smembrata in altre quattro sezioni. Il preside ha lasciato ai ragazzi il compito di formare quattro gruppi, da cinque studenti ciascuno, che poi saranno assegnati alle nuove classi. I genitori hanno scritto una lettera aperta per denunciare le difficoltà che i loro figli dovranno affrontare.