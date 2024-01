11.01.2024 h 17:43 commenti

La Provincia stanzia 3,5 milioni di euro per gli otto cantieri aperti lungo la Sr 325

Gli interventi sono di varia natura, dalle rete per mettere in sicurezza il lato monte,ai micropali per sostenere il tracciato nei punti in cui è stato pesantemente danneggiato. I lavori procedono in modo spedito ma i tempi di realizzazione sono ancora lunghi

Sono otto i cantieri aperti lungo la ex regionale 325 per far fronte ai danni causati dell' alluvione del 2 novembre, per un costo complessivo di 3,5 milioni di euro stanziati dalla Provincia. Lavori che hanno tempi lunghi proprio per la complessità dell' intrvento, che in alcuni casi prevede anche progetti di ingegneria naturalistica. Questo pomeriggio 11 gennaio, il presidente Simone Calamai ha effettuato un sopralluogo in località San Quirico, tra il km54+200 e 53+800, dove gli operai stanno posizionando le reti metalliche a contenimento della massicciata.

"I lavori procedono in modo spedito - ha spiegato - e sono di varia natura, ma tutti uniti dal minimo comune denominatore della sicurezza stradale. Oltre alle reti, ad esempio, sono stati posizionati anche dei micropali per sostenere il tracciato che in alcuni punti è stato gravemente danneggiato". La 325 è l'unica strada di collegamento fra la Val di Bisenzio e Prato, tanto che è allo studio un protocollo d'intesa fra la Regione, la Provincia e i comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio per studiare tracciati alternativi. "Nel frattempo - ha precisato Calmai - sono stati fatti numerosi interventi per la messa in sicurezza del tracciato, tuttavia alla luce di quanto successo due mesi fa, è necessario riflettere sul fatto che servono altri interventi , ma questa volta di carattere strutturale".

