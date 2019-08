29.08.2019 h 11:50 commenti

La Provincia premia i neodiplomati più bravi: appuntamento al Giardino Buonamici

Lunedì 2 settembre il presidente Francesco Puggelli ha convocato i ragazzi e le ragazze che alla scorsa maturità hanno preso un voto compreso fra 90 e 100.

Torna anche quest’anno “Mi merito una festa”, il tradizionale appuntamento organizzato dalla Provincia per congratularsi con gli studenti degli istituti superiori pratesi che hanno superato la prova della maturità con un punteggio compreso fra 90 e 100.

L'appuntamento con i neodiplomati è in programma per lunedì 2 settembre (ore 18) nel Giardino Buonamici, dove a complimentarsi con i ragazzi per gli ottimi risultati raggiunti negli studi ci sarà il presidente della Provincia Francesco Puggelli che commenta: “E’ di fondamentale importanza, oggi più che mai, che le Istituzioni riconoscano l’impegno degli studenti, una stretta di mano e un "bravo!", può essere uno stimolo e uno sprone a fare ancora di più nel percorso della vita. L’alto livello di preparazione raggiunto da questi studenti testimonia l’eccellenza delle scuole superiori pratesi, scelte da molti ragazzi che provengono anche da fuori provincia. E noi siamo pronti ad accoglierli, convinti che l’educazione e lo studio sia la il primo passo per diventare grandi.”

L'iniziativa sarà anche l’occasione per salutare i presidi Tiziano Pierucci dell’Istituto Livi-Brunelleschi ed Ennio Serniotti dell’Istituto Buzzi, prossimi al pensionamento.

Durante la serata, che avrà inizio alle 18, sarà consegnata ai ragazzi una pergamena ricordo personalizzata e la rituale foto di gruppo chiuderà l'appuntamento.