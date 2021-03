20.03.2021 h 14:30 commenti

La provincia di Prato resta zona rossa anche la prossima settimana, firmata l'ordinanza

Il presidente Eugenio Giani ha confermato le restrizioni anche per Pistoia e Arezzo, aggiungendo tutta la Versilia, l'Empolese-Valdelsa, il Valdarno Inferiore e alcuni comuni del Grossetano compreso il capoluogo

Prato resta zona rossa anche la prossima settimana. I numeri dei contagi da Covid e degli altri fattori avevano già dato questa sentenza, ma ora arriva la conferma ufficiale con il presidente Eugenio Giani che ha firmato le ordinanze che entreranno in vigore lunedì.

"Rimarranno zona rossa - ha detto Giani - le province di Prato, Pistoia, Arezzo, che hanno avuto dei miglioramenti ma non tali da revocare i provvedimenti e ci saranno come nuove zone rosse i sette comuni della Versilia più quelli dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore e in Maremma solo i comuni di Grosseto, Scarlino, Castel del Piano, Arcidosso e Piancastagnaio".

Già ieri sera, scrivendo sul suo profilo Facebook, il sindaco Matteo Biffoni, aveva preannunciato le ordinanze odierne: "I dati complessivi su Prato stanno gradualmente migliorando, ma ancora siamo oltre il limite di 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti, per cui anche la prossima settimana la nostra provincia resta, purtroppo, in zona rossa".