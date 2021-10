14.10.2021 h 17:01 commenti

La provincia di Prato prima in Toscana per percentuale di posti in asili nido

Il valore pratese nella fascia 0-2 è superiore di oltre 15 punti percentuali rispetto al dato nazionale. E' quanto emerge dal report 'Le mappe della povertà educativa in Toscana'

Prato è la provincia toscana con la più elevata percentuale di posti in asilo nido rispetto ai minori 0-2 presenti sul suo territorio (42,3%). Un valore superiore di oltre 15 punti percentuali rispetto al dato nazionale. Seconda posizione invece per la città metropolitana di Firenze che si attesta poco sopra il 41%. Sono sei inoltre le province che presentano un dato superiore rispetto all'obiettivo Ue di 33 posti in asilo nido ogni 100 bambini, quelle di Siena, Pisa, Livorno e Grosseto.

E' quanto emerge dal report 'Le mappe della povertà educativa in Toscana' a cura di Acri e Consulta Regionale delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, presentato questa mattina. Il rapporto nasce con l'obiettivo di valorizzare l'attività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l'impatto che sta producendo sui territori e il ruolo svolto dalle Fondazioni di origine bancaria.

"L'incontro - ha detto Carlo Rossi, coordinatore della consulta presidente Fondazione Mps - è stato occasione di condivisione e di approfondimento su un tema su cui alcune tra le fondazioni della consulta sono attive, come testimoniano le esperienze di Fondazione cassa di risparmio di Pistoia e Pescia e Fondazione cassa di risparmio di Volterra". In Toscana grazie al Fondo sono stati avviati 44 progetti, tra regionali e multiregionali, che svolgono attività sul territorio coinvolgendo circa 400 organizzazioni toscane sostenute con oltre 20 milioni di euro.

Secondo il report la Toscana si contraddistingue per livello di sviluppo dei servizi prima infanzia offrendo complessivamente oltre 28mila posti in 975 strutture autorizzate tra asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia. La regione offre dunque circa 37 posti ogni 100 residenti sotto i 3 anni. Un dato superiore alla media nazionale (26,9%) di oltre 10 punti percentuali. La Toscana si colloca al quarto posto tra le regioni italiane per livello di copertura del servizio.