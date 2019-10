16.10.2019 h 18:04 commenti

La provincia di Prato maglia nera in Toscana per numero di incidenti

Secondo il Rapporto Aci-Istat sui dati del 2018 il tasso di incidentalità sulle strade pratesi è il più alto a livello regionale. Si spiega così il costo elevato della Rc Auto. Mazzoni: "La guida distratta del 28% dei sinistri"

La provincia di Prato ha il tasso di incidentalità più alto della Toscana, mentre sia il tasso di mortalità, 12.32, che quello di gravità, 9.8, sono appena sotto la media regionale, rispettivamente 15.10 e 11.26. Quindi tantissimi incidenti ma meno gravi e mortali rispetto alle altre città toscane.E' quanto emerge dal Rapporto Aci-Istat sui dati del 2018.Lo scorso anno gli incidenti sono stati 1.136 su un totale di 206.657 veicoli circolanti (a cui vanno aggiunti i ciclomotori pari al 5%). I morti sono stati 14, dato non altissimo ma significa anche più di uno al mese. I feriti sono stati 1414. La maggior parte dei sinistri è avvenuta lungo strade urbane e senza maltempo. Si tratta soprattutto di scontro frontale-laterale e di tamponamento.Gli investimenti pedoni sono stati 192 di cui 180 in area urbana e nel 25% dei casi l'investito è corresponsabile a causa di comportamenti non corretti. 224 gli incidenti con bici coinvolte di cui 5 mortali. Pedoni e ciclisti quindi si confermano le categorie più fragili. Nessun morto invece per i sinistri dove sono state coinvolte le moto anche grazie all'uso del casco.Elementi questi che ci danno due indicazioni importanti come ci spiega il presidente di Aci Prato Federico Mazzoni: "Il numero di incidenti è alto e questo influenza il costo delle assicurazioni che qui è il più alto d'Italia. Ma ciò che davvero deve farci riflettere riguarda le cause di questi incidenti. La guida distratta rappresenta ben il 28% e penso soprattutto all'uso dei telefoni e in genere della tecnologia a bordo. Il non rispetto dei segnali è addirittura al 32%. Ci sono poi il mancato rispetto della distanza di sicurezza, 12%, e la velocità, 8,5%. Si tratta quindi di comportamenti sbagliati alla guida. Non ci sono scuse né alibi. Non è colpa della strada, del cartello, della buca e del sindaco. Se vogliamo azzerare gli incidenti dobbiamo fare il nostro dovere quando siamo al volante".Per invertire la tendenza e dimezzare il numero di incidenti non bastano multe salate e il rischio di perdere la patente. E' necessario educare le nuove generazioni a una guida sicura, prudente e attenta. Aci lavora con le scuole già da molti anni."Li prendiamo per mano già alle materne e proseguiamo con incontri mirati fino al conseguimento della patente. - spiega il direttore di Aci Prato Claudio Bigiarini - Ai più grandi proponiamo anche la possibilità di trasformare la passione per le auto in sport per fargli capire che la velocità può essere bella ma in pista e con le dovute precauzioni. E poi ci sono i test di guida sicura anche per gli adulti. In genere ne escono entusiasti".Il 6 novembre cinquecento studenti avranno una bella occasione per imparare il giusto comportamento in strada divertendosi. All'Estraforum, come tappa del Sara safe factor, ci sarà il pilota Andrea Montermini che poi seguirà cento di loro ai test di guida sicura al piazzale della fiera lungo viale Marconi.