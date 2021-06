28.06.2021 h 10:56 commenti

La provincia di Prato è a misura di giovani, ma anche anziani e bambini vivono bene

Il Sole 24 Ore pubblica le classifiche generazionali sulla qualità della vita in Italia. Per l'area pratese tutte posizioni nella fascia medio alta con la top ten centrata per quanto riguarda i giovani

La provincia di Prato è a misura di giovani, ma anche bambini ed anziani non se la cavano male nel complesso del territorio nazionale.

E' quanto si ricava dalla lettura dell'analisi della Qualità della vita declinata per i tre target generazionali, in base agli indicatori statistici selezionati dal Sole 24 Ore. Classifiche pubblicate sull'edizione di oggi 28 giugno del quotidiano economico.

Se a livello nazionale Cagliari si distingue per essere una provincia a misura di bambino, Ravenna un luogo attraente per i giovani e Trento infine svetta per il benessere degli anziani, la provincia di Prato figura bene in tutte e tre le classifiche, piazzandosi al decimo posto nazionale per i giovani, al 24° con gli anziani e al 31° con i bambini. In tutti e tre i casi nella parte alta della classifica che anticipa quella tradizionale di fine anno.

Per ogni fascia d'età gli esperti del Sole 24 Ore hanno preso in esame 12 parametri che misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani. "I tre nuovi indici - viene spiegato - documentano la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, le relative condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani. Ne emerge un racconto che mette in luce come, da nord a sud, i divari territoriali sono purtroppo anche generazionali".

Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si posiziona Prato nelle varie classifiche.

GIOVANI - E' quella dove la provincia centra la top ten, grazie soprattutto al secondo posto nell'indicatore per gli amministratori comunali under 40. Premiato anche il numero di aree sportive all'aperto (15°) e il numero di concerti (31°). Prato penalizzata invece per numero di bar-discoteche, dove è al 101° posto in Italia così come anche per la disoccupazione giovanile che pone la provincia al 102° posto e per i matrimoni con la posizione numero 99.

BAMBINI - Trentunesima posizione per la provincia grazie soprattutto agli investimenti nella scuola. A premiare Prato sono infatti i posti negli asili nido (5°), le scuole dotate di palestra o piscina (3°) e l'accessibilità delle scuole (20°). Bene anche il verde attrezzato (19°), mentre gli spazi abitativi ridotti (102°) e il numero di studenti per classe (89°) penalizzano Prato.

ANZIANI In questo caso il 24° posto nella classifica generale è frutto soprattutto della speranza di vita (10°) e dall'attenzione verso i più deboli con il 17° posto per il trasporto di disabili e anziani e il 26° per l'assistenza domiciliare. Male il numero di infermieri in rapporto alla popolazione e il consumo dei farmaci, indicatori che vedono entrambi Prato all'86° posto in Italia.