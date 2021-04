08.04.2021 h 14:33 commenti

La Provincia di Prato cerca un ingegnere di trasporto, candidature entro il 20 aprile

Prevista un'assunzione a tempo determinato. Tra i requisiti c'è l'abilitazione all'esercizio della professione. Tutte le informazioni sul sito internet dell'ente

C’è tempo fino al 20 aprile per inviare la propria candidatura e partecipare alla selezione indetta dalla Provincia di Prato per “Specialista dei Servizi Tecnici” per un ingegnere dei trasporti.

Si tratta di una figura di “alta specializzazione” per la quale è richiesta la laurea in Ingegneria dei Trasporti o altre lauree equiparate, così come specificato dal bando, e che sarà assunta con un contratto a tempo pieno e determinato e avrà compiti di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, di coordinamento con il gestore del servizio e gli altri enti locali del territorio.

Per partecipare, oltre ai requisiti di accesso previsti dal bando, è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, una solida preparazione ingegneristica e metodologica, una formazione interdisciplinare e una visione di sistema strategica in materia di trasporto pubblico locale.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio protocollo della Provincia di Prato entro le 13 del 20 aprile 2021 ed essere indirizzata al direttore dell’Area amministrativa della Provincia di Prato, via Ricasoli 25, 59100, Prato.

L’elenco dei candidati ammessi a colloquio sarà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito web della Provincia. I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, sono tenuti, per tutta la durata della procedura, a consultare il sito di riferimento all’indirizzo web indicato, in quanto non sono previste comunicazioni scritte personali.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus