24.05.2021 h 11:33 commenti

La Provincia cerca un ingegnere, Consiag Servizi Comuni impiegati per la sede di Prato

Il ruolo offerto dall'ente provinciale è a tempo determinato e part time al 50% con il profilo professionale di “Specialista dei Servizi Tecnici”. La società di servizi farà invece una graduatoria di amministrativi

Occasioni di lavoro con Consiag Servizi Comuni e con la Provincia di Prato.

Quest'ultima cerca un ingegnere che si occuperà di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale e in stretto coordinamento con il gestore del servizio e con gli altri enti locali del territorio. Per candidarsi c’è tempo fino alle 13:00 del 12 giugno 2021.

Il dipendente sarà assunto a tempo determinato e part time al 50% con il profilo professionale di “Specialista dei Servizi Tecnici”, cat. D, posizione economica D1. La selezione è rivolta ad entrambi i sessi e sarà volta ad accertare la formazione e la preparazione del candidato in materia di trasporto publbico locale, ma terrà conto anche delle esperienze professionali acquisite in ruoli analoghi. All’analisi dei curricula potrà seguire un colloquio conoscitivo.

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito della Provincia di Prato , insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità o sua scansione e al curriculum vitae redatto in carta semplice secondo il modello europeo, datato e sottoscritto.

Consiag Servizi Comuni, società che si occupa di attività a favore di alcuni Comuni delle provincie di Prato, Pistoia e Firenze, ha invece indetto una selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di impiegati amministrativi che operino prevalentemente presso uffici al pubblico di Prato.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato all’avviso, scaricabile dal sito http://www.consiagservizicomuni.it/amm-trasparente/reclutamento-del-personale e inoltrata entro e non oltre il 28 maggio 2021. I requisiti per poter partecipare possono essere trovati all’interno dell’avviso di selezione.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei dati anagrafici e di quanto richiesto dall’avviso, oltre alla fotocopia di un documento di identità valido e della patente di guida del sottoscrittore.