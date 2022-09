23.09.2022 h 10:22 commenti

La Provincia cerca un immobile per l'ufficio scolastico provinciale, tempi troppo stretti per ristrutturare l'ex sede della Misericordia

La struttura da cedere in locazione dovrà avere la disponibilità di almeno 12 stanze ed essere pronta all'uso a partire dal 28 febbraio 2023. Il contratto di affitto durerà sei anni prorogabili di altrettanti

La Provincia cambia idea sulla nuova sede dell'ufficio scolastico provinciale. I tempi per ristrutturare l'ex sede della Misericordia sono troppo lunghi ( leggi ). Così ha pubblicato un avviso per la ricerca di un nuovo immobile da affittare con un contratto per una durata di almeno sei anni prorogabile di ulteriori sei. Possono presentare domanda tutti i soggetti in possesso dei requisiti per vincolarsi c ontrattualmente con la pubblica amministrazione, siano essi privati o società o enti pubblici.L’immobile da cedere in locazione dovrà avere la disponibilità di almeno 12 stanze che la Provincia destinerà all’ufficio scolastico provinciale per svolgere le attività di uffici e accessorie. Il bando relativo alla manifestazione d’interesse contiene comunque tutti i dettagli relativi sia alle caratteristiche dell’immobile, che tra le altre cose dovrà rispettare gli standard previsti dalle legge per l’illuminazione e l’elettricità, sia ulteriori informazioni circa il contratto che la Provincia intende stipulare. L’immobile dovrà essere idoneo all’uso dal 28 febbraio 2023.Attualmente l’ufficio scolastico provinciale ha sede in viale Borgovalsugana, nella succursale del liceo Copernico. Ad inizio 2023 con l’avvio del cantiere Pnrr che doterà il liceo di una scuola completamente nuova, per esigenze organizzate, è emersa la necessità di individuare spazi idonei ad ospitare l’ufficio scolastico.