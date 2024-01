26.01.2024 h 11:28 commenti

La Provincia cerca immobili da adibire a scuole, servono 22 aule in tre edifici diversi

Il bando online a partire da lunedì 29 gennaio con scadenza il 1 marzo. L'affitto è di un anno con la possibilità di estenderlo ai successivi 12 mesi. Gli spazi ospiteranno le classi delle scuole in cui sono stati aperti i cantieri finanziati dal Pnrr

La Provincia torna a cercare immobili in affitto da utilizzare per il prossimo anno scolastico: servono 11 aule dove collocare altrettanti classi all' interno di un unico edificio, a cui si aggiungono altre 5 e 6 in due strutture separate. La formula non è nuova, è già stata sperimenta con successo per il Dagomari i cui studenti utilizzano Palazzo Vestri in pieno centro storico. Il bando sarà pubblicato il 29 gennaio sul sito della Provincia e prevede l'affitto per un anno prorogabile per altri 12 mesi, una soluzione tampone per permettere la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr , che riguardano Copernico, Dagomari e Marconcino, e la fine dei lavori per la costruzione della scuola di legno nel Polo di San Paolo. La richiesta di nuovi spazi da anni arriva anche dal Datini e dal Livi, ma tutto dipende dal numero di iscritti per il prossimo anno, le famiglie infatti hanno tempo fino a metà febbraio per scegliere l'istituto superiore a cui inscrivere i propri figli. "L’avviso pubblico- ha spiegato il presidente Simone Calamai - è il nostro modo di coinvolgere la comunità nel processo, offrendo a privati, imprese o altri Enti pubblici, e comunque a chi abbia a cuore la qualità dell’istruzione, di partecipare a questa importantissima fase”. Gli edifici, oggetto dell’offerta, dovranno essere conformi allo stato attuale dal punto di vista edilizio, dotati di certificato di agibilità, e dovranno essere consegnati liberi da persone o cose e in buone condizioni di manutenzione. Le spese di manutenzione straordinaria e adeguamento necessarie saranno a carico del proponente, mentre la manutenzione ordinaria resta responsabilità dell’Ente. Lo stesso proponente, come riportato nell’avviso, potrà presentare la manifestazione d’interesse per uno o più immobili.

Sono tre i lotti previsti nell’avviso con disponibilità dal 1 settembre 2024. Lotto 1 L’immobile dovrà essere dotato di 11 aule (di superficie netta minima di 40 mq) più gli spazi accessori (un ambiente da adibire a sala professori, un ambiente da adibire ad infermeria, un ambiente per il personale ATA, un ambiente/ripostiglio e un ambiente per le attività di sostegno). Lotto 2 L’immobile dovrà essere dotato di 6 aule (di superficie netta minima di 40 mq) più gli spazi accessori. Lotto 3 L’immobile dovrà essere dotato di 5 aule (di superficie netta minima di 40 mq) più gli spazi accessori.

La manifestazione di interesse, relativa ad uno o più lotti, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 di venerdì 1 marzo 2024 all’Ufficio Protocollo della Provincia di Prato, tramite PEC. Le proposte risultate ammissibili saranno oggetto di una successiva valutazione da parte dei tecnici che individueranno la soluzione migliore.