04.05.2021 h 11:43 commenti

La Provincia aggiorna il Ptc: un form a disposizione sul sito istituzionale per inviare il proprio contributo

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è un ponte tra il livello comunale e quello regionale e si configura come strumento di programmazione, anche socio-economica

mentre, fino al 10 giugno, è possibile compilare il form per l’invio del proprio contributo collegandosi a https://ptc.provincia.prato. it/index.php/invia-contributo/

Per ogni informazione e chiarimento sui contenuti tecnici del Piano è possibile rivolgersi al Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato scrivendo una e-mail a sdaddi@provincia.prato.it oppure chiamando il 0574 534218.