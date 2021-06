10.06.2021 h 16:11 commenti

'La protezione civile siamo noi', concluso il percorso che ha coinvolto gli studenti di Vernio

Quarantaquattro i bambini dell'istituto Pertini-Armellini che hanno seguito il progetto pilota durato tre anni. Studenti pronti ad affrontare le emergenze e consapevoli del rischio

'La Protezione civile siamo noi' è il nome del progetto pilota che ha convolto per tre anni - dalla terza alla quinta elementare - 44 piccoli studenti dell’istituto Pertini- Armellini che hanno imparato come si valuta il rischio e come si gestiscono le emergenze. Il progetto si è concluso ieri con un incontro dei ragazzi e delle docenti che hanno coordinato il progetto, Antonella Ciolini e Daniela Toccafondi, con il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti che ha consegnato un attestato di riconoscimento ai ragazzi e li ha ringraziati per il loro impegno. A supportare le insegnanti in questi tre anni anche Giacomo Agabio di Legambiente.

I ragazzi, nel corso dell’iniziativa, hanno visitato due volte la sala di Protezione civile della Vallata che ha sede a Vaiano per vedere come ci si comporta in caso di emergenza.

Prevenzione e solidarietà, queste le parole d’ordine del progetto. “Ho incontrato più volte i ragazzi ed è stata davvero un’esperienza molto bella, questo progetto aiuta a sentirsi parte attiva della comunità e dà un contributo decisivo alla formazione di cittadini consapevoli, capaci di riconoscere i rischi ma anche tutte le componenti che, con ruoli diversi, rendono efficace la macchina della protezione civile”, sottolinea Giovanni Morganti.

“Il nostro obiettivo - spiega Antonella Ciolini - è stato quello di far maturare una maggiore sensibilità e attenzione dei ragazzi ai temi della salvaguardia del territorio, dell’ambiente e dell’emergenza. La scuola è un ponte anche verso le famiglie e in questo modo si aiuta la crescita di tutta la comunità”.

I ragazzi, tra l’altro, hanno lavorato con molto impegno per riconoscere e valutare il rischio, per conoscere i comportamenti corretti da adottare, per sapere chi sono gli operatori del soccorso e come ci si deve relazionare con loro.





